В рамках Дня просветителя пройдут лекции о Японии, Гагарине и пиратах

Фото: ИТАР-ТАСС

16 ноября в столице состоится День просветителя – мероприятие для любителей науки и научно-популярной литературы, которое пройдет на самых разных городских площадках: от Московского зоопарка до Культурного центра ЗИЛ. Организаторы представят авторские лекции, открытые уроки и экскурсии от финалистов, лауреатов и членов жюри премии "Просветитель".

Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году и присуждается в области научно-популярной литературы. Для записи на экскурсии необходимо прислать заявку на почту p.prosvetitel@gmail.com.

