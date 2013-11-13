Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 14:06

Туризм

В рамках Дня просветителя пройдут лекции о Японии, Гагарине и пиратах

Фото: ИТАР-ТАСС

16 ноября в столице состоится День просветителя – мероприятие для любителей науки и научно-популярной литературы, которое пройдет на самых разных городских площадках: от Московского зоопарка до Культурного центра ЗИЛ. Организаторы представят авторские лекции, открытые уроки и экскурсии от финалистов, лауреатов и членов жюри премии "Просветитель".

Ссылки по теме


Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году и присуждается в области научно-популярной литературы. Для записи на экскурсии необходимо прислать заявку на почту p.prosvetitel@gmail.com.

Полный график лекций

КтоО чемГдеКогда
Научный журналист Антон ПервушинЛекция-экскурсия "Полет Юрия Гагарина: от пропагандистских мифов к исторической правде"Музей космонавтики14.00
Научный журналист, популяризатор науки Любовь СтрельниковаИнтерактивное камерное шоу "Следствие ведут химики". Для детей от 12 до 16 лет и их родителейКультурный Центр ЗИЛ\Политехнический музей16.30
Специалист по оружию и боеприпасам Александр ПрищепенкоКультурный Центр ЗИЛ\Политехнический музейБеседа "Об оружии и боеприпасах"14.00
Молекулярный биолог, популяризатор науки Егор БазыкинЛекция "Кто где сидит на древе жизни? Что мы знаем об эволюции животных из их молекул?"Московский зоопарк/Обезьянник16.00
Историк, антрополог Марина БутовскаяПоказ фильма "Свадьба у датога, традиционных скотоводов Танзании" с комментариямиМузей Дарвина13.00
Биолог, популяризатор науки, журналист Илья Колмановский"Беззащитная птица Рух, или как спасти белоплечего орлана". Ученый проведет лекцию-встречу с известным орнитологом Владимиром ОстапенкоМосковский зоопарк15.00
Историк, филолог (французская филология и литература) Вера МильчинаО животных с человеческим лицом (по мотивам книги "Сцены частной и общественной жизни животных" 1842 года)Московский зоопарк13.00
Филолог, японист Александр Мещеряков"Япония: Cтрана восходящего солнца (истоки солярного образа)"Музей Востока17.00
Историк, специалист по пиратству Дмитрий Копелев"Петр Первый и его секретный мадагаскарский проект помощи пиратам в 1723 – 1724 годах"Музей Востока17.00
Историк, журналист, москвовед Александр ВаськинЛекция-расследование о пожаре 1812 года "Жги Москву, спасай Россию"Музей архитектуры15.00
Математик, популяризатор науки Николай АндреевИнтерактивная лекция "Математические этюды. Шуховская башня"Музей архитектуры16.00
Палеонтолог Кирилл Еськов"Палеонтология как историческая наука"Палеонтологический музей13.00
Филолог, переводчик, культуртрегер Виктор СонькинИнтерактивная экскурсия "Волчица, твой город тот же: приключения знаменитых статуй"Пушкинский музей16.00
Научный журналист Петр Образцов"Удивительные истории о существах самых разных"Музей архитектуры/Музей космонавтикиВремя будет известно за неделю
Директор Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ Юлий МенцинДве закрытые экскурсии по Обсерватории (две группы по 15 человек). Запись закрытаОбсерватория МГУ12.00/13.00
Астроном, популяризатор науки Владимир СурдинДве закрытые лекции по записи (по 15 человек каждая экскурсия). Запись закрыта.Обсерватория МГУ13.00/14.00
Биолог, научный журналист Ольга КувыкинаЛекция-экскурсия для детей и родителей о любви и ненависти к насекомым в разных странахМосковский зоопарк17.00
Литературовед, историк, филолог Мариэтта ЧудаковаЛекция "Для тех, кто уже научился и еще не разучился читать"Музей Булгакова17.00
Экономист Константин Сонин и диссидент Лев Краснопевцев"Как умирают экономические концепции". Открытое парное интервьюМузей предпринимателей, меценатов и благотворителей14.00
Филолог Ирина ЛевонтинаИнтерактивный семинар "Как уходят слова"Библиотека Достоевского14.00

Сайты по теме


экскурсии Политехнический музей Московский зоопарк Культурный центр ЗИЛ смотреть онлайн на m24.ru День Просветителя

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика