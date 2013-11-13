В рамках Дня просветителя пройдут лекции о Японии, Гагарине и пиратах

Фото: ИТАР-ТАСС
16 ноября в столице состоится День просветителя – мероприятие для любителей науки и научно-популярной литературы, которое пройдет на самых разных городских площадках: от Московского зоопарка до Культурного центра ЗИЛ. Организаторы представят авторские лекции, открытые уроки и экскурсии от финалистов, лауреатов и членов жюри премии "Просветитель".
Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году и присуждается в области научно-популярной литературы. Для записи на экскурсии необходимо прислать заявку на почту p.prosvetitel@gmail.com.
Полный график лекций
|Кто
|О чем
|Где
|Когда
|Научный журналист Антон Первушин
|Лекция-экскурсия "Полет Юрия Гагарина: от пропагандистских мифов к исторической правде"
|Музей космонавтики
|14.00
|Научный журналист, популяризатор науки Любовь Стрельникова
|Интерактивное камерное шоу "Следствие ведут химики". Для детей от 12 до 16 лет и их родителей
|Культурный Центр ЗИЛ\Политехнический музей
|16.30
|Специалист по оружию и боеприпасам Александр Прищепенко
|Культурный Центр ЗИЛ\Политехнический музей
|Беседа "Об оружии и боеприпасах"
|14.00
|Молекулярный биолог, популяризатор науки Егор Базыкин
|Лекция "Кто где сидит на древе жизни? Что мы знаем об эволюции животных из их молекул?"
|Московский зоопарк/Обезьянник
|16.00
|Историк, антрополог Марина Бутовская
|Показ фильма "Свадьба у датога, традиционных скотоводов Танзании" с комментариями
|Музей Дарвина
|13.00
|Биолог, популяризатор науки, журналист Илья Колмановский
|"Беззащитная птица Рух, или как спасти белоплечего орлана". Ученый проведет лекцию-встречу с известным орнитологом Владимиром Остапенко
|Московский зоопарк
|15.00
|Историк, филолог (французская филология и литература) Вера Мильчина
|О животных с человеческим лицом (по мотивам книги "Сцены частной и общественной жизни животных" 1842 года)
|Московский зоопарк
|13.00
|Филолог, японист Александр Мещеряков
|"Япония: Cтрана восходящего солнца (истоки солярного образа)"
|Музей Востока
|17.00
|Историк, специалист по пиратству Дмитрий Копелев
|"Петр Первый и его секретный мадагаскарский проект помощи пиратам в 1723 – 1724 годах"
|Музей Востока
|17.00
|Историк, журналист, москвовед Александр Васькин
|Лекция-расследование о пожаре 1812 года "Жги Москву, спасай Россию"
|Музей архитектуры
|15.00
|Математик, популяризатор науки Николай Андреев
|Интерактивная лекция "Математические этюды. Шуховская башня"
|Музей архитектуры
|16.00
|Палеонтолог Кирилл Еськов
|"Палеонтология как историческая наука"
|Палеонтологический музей
|13.00
|Филолог, переводчик, культуртрегер Виктор Сонькин
|Интерактивная экскурсия "Волчица, твой город тот же: приключения знаменитых статуй"
|Пушкинский музей
|16.00
|Научный журналист Петр Образцов
|"Удивительные истории о существах самых разных"
|Музей архитектуры/Музей космонавтики
|Время будет известно за неделю
|Директор Краснопресненской обсерватории ГАИШ МГУ Юлий Менцин
|Две закрытые экскурсии по Обсерватории (две группы по 15 человек). Запись закрыта
|Обсерватория МГУ
|12.00/13.00
|Астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин
|Две закрытые лекции по записи (по 15 человек каждая экскурсия). Запись закрыта.
|Обсерватория МГУ
|13.00/14.00
|Биолог, научный журналист Ольга Кувыкина
|Лекция-экскурсия для детей и родителей о любви и ненависти к насекомым в разных странах
|Московский зоопарк
|17.00
|Литературовед, историк, филолог Мариэтта Чудакова
|Лекция "Для тех, кто уже научился и еще не разучился читать"
|Музей Булгакова
|17.00
|Экономист Константин Сонин и диссидент Лев Краснопевцев
|"Как умирают экономические концепции". Открытое парное интервью
|Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей
|14.00
|Филолог Ирина Левонтина
|Интерактивный семинар "Как уходят слова"
|Библиотека Достоевского
|14.00
