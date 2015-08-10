ВДНХ приглашает москвичей на ночные экскурсии

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

С 10 августа на ВДНХ все желающие смогут посетить ночные экскурсии и познакомиться с главными достопримечательностями при лунном свете, сообщает пресс-служба выставки.

Москвичи смогут узнать неизвестные легенды и факты об арке Главного входа, ресторане "Золотой колос", знаменитом фонтанном комплексе, Дворце бракосочетания, "Гастрономе", площади Промышленности и других объектах.

Посетители также смогут пройти на смотровую площадку, откуда полюбуются живописным видом на Центральную аллею ВДНХ.

На ВДНХ стартуют ночные экскурсии

Напомним, на территории ВДНХ открылся крупнейший в Европе океанариум, гости которого могут увидеть 80 аквариумов с более чем 500 видами рыб, моллюсков и членистоногих. Общая площадь зоны аквариумов превышает 12 тысяч квадратных метров, что равно 3 футбольным полям.