Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2015, 16:23

Туризм

ВДНХ приглашает москвичей на ночные экскурсии

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

С 10 августа на ВДНХ все желающие смогут посетить ночные экскурсии и познакомиться с главными достопримечательностями при лунном свете, сообщает пресс-служба выставки.

Москвичи смогут узнать неизвестные легенды и факты об арке Главного входа, ресторане "Золотой колос", знаменитом фонтанном комплексе, Дворце бракосочетания, "Гастрономе", площади Промышленности и других объектах.

Посетители также смогут пройти на смотровую площадку, откуда полюбуются живописным видом на Центральную аллею ВДНХ.

На ВДНХ стартуют ночные экскурсии

Напомним, на территории ВДНХ открылся крупнейший в Европе океанариум, гости которого могут увидеть 80 аквариумов с более чем 500 видами рыб, моллюсков и членистоногих. Общая площадь зоны аквариумов превышает 12 тысяч квадратных метров, что равно 3 футбольным полям.

Ссылки по теме


Дата: с 10 августа в 20.00

Место: ВДНХ

Цена: 300 рублей, обязательна предварительная запись

экскурсии ВДНХ фонтаны маршруты и гиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика