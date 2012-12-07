Столичный бункер продает билеты на Конец Света

Фото: bunker42.com

По многочисленным просьбам москвичей "Бункер-42 на Таганке" открывает продажу билетов на Конец Света.

Портал М24.ru уже рассказывал москвичам о столичных бункерах. "Бункер-42 на Таганке" является, пожалуй, одним из самых знаменитых российских бункеров. В 1995 году с него сняли гриф секретности, а в 2006-м была проведена реконструкция, после которой открыл свои двери "Музей холодной войны".

Бункер начали проектировать еще в 1940-х годах по приказу Сталина. Когда он умер, строительство продолжилось, но изменилось назначение подземного убежища. Теперь бункер стал запасным командным пунктом Штаба дальней авиации. В 1956 году ЗКП был передан Министерству обороны. Почти тридцать лет люди несли здесь круглосуточное дежурство, готовясь обеспечить связью вооруженные силы в случае ядерной войны. С окончанием холодной войны необходимость в бункере отпала.

Сегодня спуститься на 65 метров под землю, пройтись по тоннелям с многослойными стенами, способными выдержать сильнейший ядерный удар, может любой желающий. Для этого достаточно лишь записаться на экскурсию или… купить билет на Конец Света.

Отметим, что мероприятие по "выживанию" пройдет в весьма комфортных условиях: "Бункер-42" имеет площадь в 7 тысяч квадратных метров, включая инженерную часть и большой ресторан, в нем также предусмотрена возможность автономного обслуживания всего объекта и хранения продовольственных запасов.