В парке Горького будут проводить экскурсии на английском языке

В парке Горького начали проводить экскурсии на английском языке

В парке Горького будут проводиться англоязычные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Первое мероприятие пройдет 10 ноября, начало в 11.00. Посетителям расскажут об истории парка и его легендах, покажут скульптуры и исторические строения. Участников экскурсии проведут по аллеям парка и знаменитой Пушкинской набережной, им расскажут об известных людях, которые посещали парк или работали в нем. Посетители также смогут узнать об истории местных скульптур.

В дальнейшем англоязычные экскурсии будут проводиться регулярно. Цена билета составит 500 рублей на человека для групп от шести человек. Подать заявку на экскурсию можно будет по адресу history@park-gorkogo.com за двое суток до предполагаемого мероприятия.

Добавим, англоязычные экскурсии уже проводятся в Кремле, Оружейной палате, Еврейском музее, усадьбе Кусково, Историческом музее и Третьяковской галерее.

Ранее M24.ru сообщало о готовящемся 14 ноября открытии "ВАУ-катка" в Парке Горького. Гостей ждут концерт британской певицы Charli XCX и праздничный перформанс с "Альтернативной Мисс мира-2014" Мисс Zero+.