В выходные москвичи отправятся на поиски забытых рек и районов-гетто

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В этот уикэнд, 9 и 10 июля, в Москве состоится фестиваль экскурсий "Открытая карта". Организаторы мероприятия, отмеченного ремаркой "от местных для местных", придумали для гостей совершенно новые и неформатные маршруты.

Так, все желающие смогут отыскать забытые реки Москвы, узнать город на ощупь, послушать легенды о переулках, дворах, подворотнях, побывать в районах-гетто и послушать ночью поэзию Владимира Маяковского.

Если вы уверены в своем знании столицы и желаете рассказать людям о самом интересном, то можно подать заявку и стать гидом одного из маршрутов.

Самое главное – досконально знать тему и любить ее.

Экскурсоводами также станут поэты, экологи, историки, музыканты. Вместе с собравшимися они не только будут любоваться видами столицы, но и заглянуть в знаменитые кафе, на рынки и барахолки. и журналисты поделятся архивом личных исследований: о людях, событиях и городской архитектуре. Участников проведут по заведениям с отличным кофе и панорамным видом, барахолке и бюджетным учреждениям, которые вопреки всему смогли стать хорошими. Рассказывая об увиденном и услышанном в социальных сетях с тегом #открытаякарта, участники дополнят базу мест и историй.

Фестиваль "Открытая карта" появился в Петербурге 4 года назад и теперь добрался до Москвы. Куратор столичного мероприятия Ася Репрева уверена, что экскурсии дают возможность рассказать о том, что важно для конкретного человека в городе.

Стоимость экскурсий – 400-500 рублей, начало прогулок с 9:00 до поздней ночи. Чтобы успеть на экскурсию, лучше забронировать место заранее.