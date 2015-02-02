Парк Горького открывает зимний сезон бесплатных экскурсий

"Утро": Парк Горького открыл зимний сезон "Прогулок с историей"

Парк Горького с сегодняшнего дня открывает зимний сезон бесплатных экскурсий, которые будут проходить до 25 февраля, сообщает пресс-служба парка.

"Вместе с экскурсоводами гости смогут пройтись по парку Горького, узнать его историю, послушать мифы о Нескучном саде и его владельцах, прикоснуться к вековым тайнам Андреевского монастыря и просто насладиться погодой, свежим воздухом и живописными пейзажами", - обещают в ЦПКиО.

В парке уже несколько лет проводят экскурсии, во время которых опытные гиды рассказывают об истории многих легендарных его объектов. Экскурсии бывают как плановые - по специально составленному графику, опубликованному на сайте парка, так и индивидуальными - по предварительному заказу.

Например, 2, 11 и 16 февраля пройдут плановые экскурсии под названием "Живая история Парка Горького". Все желающие могут узнать, какую выставку снесли ради его строительства, услышать историю скульптуры "Девушка с веслом" и узнать, где находится Остров танца.

Про мифы и легенды Нескучного сада можно будет послушать 6, 9, 18 и 25 февраля. На ряд экскурсий можно записаться по предварительной заявке. Отдельно можно побывать на экскурсиях, посвященных февральским праздникам.