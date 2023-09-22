Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение цен на топливо в РФ

В четверг, 21 сентября, в России было установлено временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Мера введена бессрочно с целью стабилизировать на внутреннем рынке стоимость горючего. Ранее несколько месяцев подряд биржевые цены на него достигали рекордных значений. В правительстве ожидают, что нововведение довольно быстро повлияет на ситуацию. Рассказываем подробности.



Быстрый эффект

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении на экспорт бензина и дизельного топлива с 21 сентября. Мера направлена на то, чтобы стабилизировать стоимость горючего в стране. В правительстве рассчитывают, что это поможет насытить топливный рынок и в результате снизить цены для российских потребителей.



Нововведение предусматривает ряд исключений. В частности, запрет не касается поставок топлива из России в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. То же самое относится к экспорту горючего по межправительственным соглашениям или в качестве гуманитарной помощи. Временное ограничение не затрагивает и бензин, вывозимый физическими лицами для личного использования.



Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин пояснил, что нововведение является бессрочным. Власти надеются, что рынок достаточно быстро ощутит от него эффект.





Павел Сорокин первый замминистра энергетики РФ Мы уже видели, что с начала этой недели бензин АИ-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5–3% с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание (объемов на экспорт. – Прим. ред.). Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет.

Необходимость временного ограничения связана с тем, что в последние месяцы биржевые цены на горючее достигали рекордных значений. Ситуацию с топливом ранее прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак. Он сообщил, что внутренний рынок обеспечен полностью, однако из-за ремонта на Астраханском ГПЗ и произошедшего в июле – августе логистического сбоя создалось впечатление дефицита. Повышение цен на горючее вице-премьер объяснил ослаблением рубля по отношению к доллару и ростом стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.



Что будет дальше?

Принятые правительством меры окажут воздействие на так называемых "серых экспортеров". Об этом Москве 24 рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов. Речь идет о предпринимателях, покупавших топливо, предназначенное для внутреннего рынка, и переправлявших его за границу.

"Сама по себе такая система не была запрещена и не нарушала какие-то нормы, но оказывала некоторое воздействие на внутренний рынок", – пояснил специалист.





Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Эти ограничения никак не навредят основным поставщикам, но помешают тем, кто решил подзаработать на сложившейся ситуации.

Фролов также обратил внимание, что еще до установления временных ограничений топливо на бирже начало дешеветь. С учетом этого специалист предположил, что рост цен имел скорее сезонный характер и был связан в том числе с началом сельхозработ.

"В масштабах страны дефицита нет, у нас производится и доставляется на внутренний рынок достаточное количество моторного топлива для удовлетворения спроса. Были проблемы с его доставкой в отдельные регионы, а также есть низкая активность ряда игроков. Участники рынка смотрели на оптовые цены и, не желая работать в убыток, попросту не покупали моторное топливо. После чего у них на заправках дизель заканчивался", – отметил эксперт.

По мнению Фролова, если в ближайшее время не появится каких-то дополнительных факторов, то снижение цен на топливо может продолжиться.



Жирнов Степан