Россияне смогут получить финуслуги на одном сайте с 2019 года

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Банк России с 2019 года запустит платформу маркетплейса, с помощью которой граждане смогут не только дистанционно открыть вклад или взять кредит в коммерческом банке, но также купить полис страховой компании, сообщает газета "Известия".

Ожидается, что со стартом нового проекта регулятора доступность финансовых услуг для населения повысится. Однако эксперты опасаются, что мелких игроков могут вытеснить с рынка.

Перед тем как воспользоваться платформой маркетплейса, клиенты должны будут посетить банк и сдать биометрические параметры. Эта информация попадет в Единую банковскую систему (ЕБС), которая заработает с 1 июля 2018 года.

На маркетплейсе продукты банков и страховщиков расположатся в одном месте, соответственно, можно будет удаленно получить сразу несколько услуг – например, взять автокредит и оформить полис ОСАГО, а при желании – каско.