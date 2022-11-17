Эксперты оценили идею заморозки активов бизнесменов, уехавших из РФ

В Совфеде предложили заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после начала специальной военной операции. В будущем эти деньги можно будет направить на финансирование инфраструктуры страны. Разбираемся, остановит ли это олигархов от переезда и нужны ли столь жесткие меры по отношению к тем, кто уже покинул Россию.

Активы – в дело

Сотрудничество с недружественными странами тех, кто заработал основной капитал на бизнесе в РФ, должно быть исключено. Об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. В своем письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко он подчеркнул, что нужно пресечь попытки финансирования украинских структур российскими ресурсами и деньгами, заработанными в нашей стране.

Для этого нужно заморозить активы крупных бизнесменов, покинувших РФ после 24 февраля. В особенности тех, кто отказался от российского гражданства. Это стало бы аналогичным ответом на действия недружественных стран по отношению к миллиардерам из России, заявил сенатор.

В первую очередь Кутепов предлагает заморозить активы владельцев предприятий, приобретенных в рамках приватизации, руководителей институтов развития или госкорпораций. Полученные деньги можно направить на восстановление Крымского моста и инфраструктуры территорий, которые находятся в зоне проведения СВО.

Помимо прочего сенатор также призвал направлять на нужды спецоперации все дивиденды и иные выплаты, причитающиеся покинувшим РФ бизнесменам.

"Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО", – подчеркнул сенатор.

Все это необходимо, чтобы в том числе не допустить отток капитала за рубеж. Кутепов сослался на прогноз Центробанка, согласно которому в 2022 году в иностранные банки будут выведены рекордные 243 миллиарда долларов.

Без негатива не обойдется

Если в России случится прецедент с заморозкой активов покинувших страну бизнесменов, это заставит других предпринимателей быть крайне осторожными в своих действиях. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Я не могу сказать, что полностью отрицаю такой маневр. Но должна быть жесткая проверка ситуации, почему человек уехал, приостановил он свой бизнес в России или нет.

"Возможно, заморозка допустима в единичных случаях к лицам, которые зарабатывали коррупционным образом, с элементами мошенничества. Бросили, уехали из страны и не помогали ей", – объяснил он.

Активы покинувших страну бизнесменов можно замораживать, если есть факты финансирования украинской стороны. Такой шаг допустим, так как эти деньги идут на укрепление вооруженных сил противника, добавил Остапкович.

Важно при этом помнить, что в бизнесе покинувших страну предпринимателей может быть задействовано большое количество людей. Вероятна ситуация, что при заморозке активов они могут остаться без работы, обратил внимание экономист.

В свою очередь, доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов считает, что Россия не должна создавать прецедент по конфискации активов бизнесменов.





Лазарь Бадалов доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Понимаю, что аналогичные призывы звучат с недружественной стороны. Но если этот ящик Пандоры кто-то откроет, то пусть это будем точно не мы. Чтобы потом сказать – они начали первыми, а наша страна теперь этим пользуется.

У бизнесменов, которые отказались от российского гражданства, вряд ли остались какие-либо серьезные активы в РФ, отметил специалист в беседе с Москвой 24. Также существует позитивная практика, при которой покинувшие страну предприниматели сохраняют бизнес, передавая его с существенной скидкой или фактически за бесценок местным управленцам или готовым работать в России компаниям.

"Если кто-то забирает какие-то средства из РФ в частном порядке, опять же существуют валютные ограничения со стороны Центробанка, сколько денег физлица и бизнес могут перевести за рубеж. Да, есть показатель оттока денег из страны. Эта цифра может быть существенной, но в ней не только беглые капиталы, но и те же выплаты по внешним долгам", – указал Бадалов.

Если говорить о бизнесменах, которые участвовали в приватизации, большинство из них продолжают оставаться в России и уже подпали под западные санкции. Соответственно, уезжать им фактически некуда, отметил экономист. С учетом всех факторов заморозка активов скорее обернулась бы для России имиджевыми потерями, чем принесла пользу, заключил Бадалов.

