Омбудсмен по правам предпринимателей отчитался за прошлый год

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Омбудсмен по правам бизнесменов Михаил Вышегородцев отчитался о своей работе за прошлый год. Соответствующий доклад опубликован на портале.
Он отметил, что изменения делового климата, произошедшие в прошлом году, нельзя назвать как особенно негативными, так и существенно благоприятными.
В качестве основных тенденций чиновник выделил вступившие в силу изменения в налоговом и пенсионном законодательствах, а также сохранение главного негативного фактора – западных санкций.
В плане импортозамещения омбудсмен отметил, что пока не удалось наладить стабильные связи между производителями сырья, комплектующих, конечного товара и ритейла.
Омбудсмен добавил, что интернет продолжает способствовать развитию торговли и является базисом для развития новых услуг и продуктов.
Для того, чтобы помочь интернет-торговле развиваться, в Москве был создан Экспертный Совет по электронным коммуникациям и электронной торговле, который выявил приоритетные направления в регулировании самой отрасли и дал предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в области интернет-коммерции.