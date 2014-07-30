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Экология

30 июля 2014, 18:44

Животных Новой Москвы и Зеленограда "подкармливают" вакциной

экология парки Зеленоград болезни Новая Москва профилактика вакцины дикие животные экономика и предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядка 36 тысяч доз специальной вакцины в виде пищевых приманок для иммунопрофилактики диких животных разместили в лесах ТиНАО и ЗелАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника государственной ветеринарной инспекции Юрия Сорокина.

"В общей сложности, вакцина, разработанная в виде пищевых приманок, раскладывается по сезонной схеме не реже двух раз в год. Всего за 1,5 года, с момента присоединения новых территорий, было разложено около 150 тысяч доз в ТиНАО и ЗелАО", - отметил он.

Сорокин добавил, что в первую очередь вакцина рассчитана на лис и кабанов, так как отлавливать и прививать этих животных трудно.

Ранее M24.ru сообщало, что в этом году на территории Новой Москвы планируют построить 10 ловушек для диких кабанов. По мнению специалистов, эти животные являются основными переносчиками африканской чумы.

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Ловушки будут строиться в рамках мероприятий по регулированию численности диких кабанов. Всех отловленных кабанов отправят на исследование в городскую ветеринарную лабораторию.

Отметим, что африканская чума не опасна для человека, однако для домашних свиней вакцины от вируса пока не существует.

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