Лесопарки Москвы мониторят на вертолетах из-за угрозы пожаров

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Лесопарки Москвы для мониторинга возможных пожаров два раза в сутки облетают вертолеты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что городские службы заблаговременно провели мероприятия по профилактике пожаров на новой и старой территориях столицы. В частности, вспахали землю вокруг зеленых массивов, а также оборудовали напорными рукавами 575 единиц поливочной техники.
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Сейчас на новых территориях круглосуточно работают 150 единиц техники. Лесопарки обходят 180 патрулей. На место пожара готовы вылететь четыре вертолета, а московский пожарный отряд и гарнизон МЧС находятся в повышенной готовности.
Власти Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах на всей территории региона до 4 августа. По всей области на ближайшие два дня объявлен четвертый класс пожарной опасности. Однако на этой неделе ситуации может обостриться.