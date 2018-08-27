Москва 24 покажет, как в столице пройдет II Климатический форум

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30 августа в ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва – Копенгаген, посвященная проведению II Климатического форума городов. На связь из Копенгагена выйдет архитектор, консультант по городскому дизайну Ян Гейл.

О программе и участниках Климатического форума, который пройдет в столице 6-7 сентября, расскажут:



руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко;

вице-президент Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института градостроительного и системного проектирования Анна Курбатова;

заведующий лабораторией энергосбережения Московского энергетического института, председатель комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты Москвы Евгений Гашо;

певец, композитор Дмитрий Маликов.

Смотрите трансляцию на этой странице 30 августа в 12:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.