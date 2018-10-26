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Москва 24

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Экология

26 октября, 12:32

Культурный обмен: в столице впервые запустили проект "Искусство ради экологии"

экология город общество

Акция "Искусство ради экологии" – проект столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды по информированию населения о практике раздельного сбора бытовых отходов. С 12 октября по 15 ноября москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик или алюминий на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры и концертные площадки столицы. Проект поддерживают лучшие культурные учреждения города, а также известные артисты и звезды российской эстрады.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москва уверенно занимает лидирующие позиции в списке экологически благополучных городов мира, входит в перечень самых зеленых мегаполисов планеты.

Дальнейшее улучшение экологии города и качества жизни будет эффективнее при активном участии москвичей в процессе сохранения окружающей среды. Осознанное потребление, разумное использование электроэнергии и воды уже стали частью повседневной жизни.

Проект "Искусство ради экологии" создан для тех, кто хочет попробовать экологичный образ жизни на практике, сделать город более зеленым и культурно провести отдых. Цель акции – информировать москвичей о местонахождении пунктов приема отходов и мотивировать регулярно пользоваться инфраструктурой раздельного сбора. В обмен на макулатуру, пластик, стекло или алюминий участники акции получат эко-билеты для посещения самых интересных выставок, лекций, кинопоказов, спектаклей и концертов Москвы.

Условия участия

Для получения эко-билета все желающие должны сдать на переработку отходы одной из категорий, а именно: не менее двух килограммов алюминия, двух килограммов макулатуры, двух килограммов стекла или двух килограммов пластика. Участники акции смогут сдать бытовые отходы в 10 пунктах приема, которые отобраны специально для проекта. Точки сбора расположены в Бутырском, Тверском, Басманном районах, а также в районах Арбат, Митино, Щукино, Хамовники, Сокол, Сокольники и Марьина Роща. Схема очень простая: участники сдают бытовые отходы в удобный пункт приема, получают эко-билет и в специальном офисе выдачи меняют на билет на мероприятие.

Всю информацию о проекте и условиях участия можно найти на сайте. Пока обладатели эко-билетов проводят культурные выходные, собранные ими отходы, прессуют и переработают.

Фото: vk.com/artecolog

Партнеры проекта

"Искусство ради экологии" поддерживают около 50 партнеров, которые предоставляют возможность посещения мероприятий участникам акции. К проекту присоединились известные артисты, государственные музеи, театры, детские центры, концертные площадки и кинотеатры столицы. Среди них – Третьяковская галерея, Центр дизайна Artplay, Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма, Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Центр современного искусства МАРС, Московский музей современного искусства, Дом-музей Марины Цветаевой, Москвариум, Московский театр мюзикла, Театр им. В.В. Маяковского, Театральный институт имени Бориса Щукина, Детский театр "А-Я", Центр документального кино в Музее Москвы, экскурсионное агентство "Лучший город земли", образовательный проект "Level One" и другие площадки. По эко-билету можно также посетить концерт Per Gessle из легендарной группы Roxette, большие юбилейные концерты Леонида Агутина и Дианы Арбениной в Олимпийском, юбилейные концерты Дмитрия Маликова и группы "Сурганова и оркестр" в Крокус Сити Холле, а также концерты Елены Темниковой, Jamiroquai, Иванушек International, шоу Димы Билана "Планета Билан", премьера которого состоится 6 февраля в Москве ВТБ Арена, и других российских и зарубежных звезд.

Раздельный сбор бытовых отходов уже меняет города по всему миру. Возможно, именно ваш пример поможет изменить жизнь целого дома или района Москвы. Присоединяйтесь к проекту "Искусство ради экологии", который точно перевернет ваш взгляд на практику утилизации бытовых отходов.

Более подробная информация, а также полный список партнеров проекта доступны по ссылке.

Количество эко-билетов ограничено.

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