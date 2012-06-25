Обзор московских газет: 25 июня

Охранять московские леса от пожара будут беспилотные летательные аппараты. Первую станцию с двумя беспилотниками уже закупил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДППИОС), рассказал «Известиям» источник в этом ведомстве. Однако, по мнению экспертов, для нормального функционирования охраны городу необходимы еще как минимум две или три таких системы и налаженная система оперативного реагирования на полученную информацию. Стоимость комплекса – около 3 млн рублей. «Известия»

Подведены итоги международного конкурса по развитию территории Мневниковской поймы. Жюри выбрало пять лучших концепций, одну из которых теперь должен утвердить мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты отдали предпочтение концепциям, которые предусматривают максимальное сохранение зеленой зоны и минимум строительства. Но в список лидеров вошел и проект «Потешный парк», вызвавший недоумение некоторых архитекторов и экологов. «Московские новости»

Столичные депутаты озаботились трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Парламентарии предлагают трудоустраивать инвалидов в сфере ЖКХ – например, консьержами или старшими по подъезду. Народные избранники видят здесь выгоду не только для инвалидов, которые получат стабильную работу и заработок, но и для управляющих компаний, которые смогут претендовать на дотации. «Вечерняя Москва»

Впервые за последние десятилетия российская столица обзавелась постоянным блошиным рынком в центре города – на Крымском валу открылся «Маркет в парке», который будет до наступления холодов работать каждый уикенд. В первые два дня работы ярмарка, правда, была похожа скорее на привычные для Москвы арт-рынки, чем на классическую «блошинку», образец которой по-прежнему работает в «замкадном» Новоподрезкове. Корреспондент «МН» побывал в качестве продавца на обеих ярмарках, чтобы сравнить их организацию и атмосферу. «Московские новости»

Правительство отказало Общественной палате в покупке особняка в центре Москвы, куда планировали перевести аппарат Уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова (по закону его деятельность финансируется ОП). Сотрудники Астахова продолжат работать в здании на Миусской площади, а деньги, отложенные палатой на приобретение, придется вернуть в бюджет, сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ситуацией. «Известия»

Столичные власти серьезно ужесточили требования к водителям скутеров. Отныне «табуретки» не смогут пользоваться теми же правами, что и велосипеды – согласно сообщению департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, скутеристы обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения, предъявляемые водителям мотоциклов. «Вечерняя Москва»

В 2013 году на Калужском шоссе, которое станет магистралью присоединяемых к Москве территорий, начнутся строительные работы. «Вечерняя Москва»

По Москве-реке возобновил свои рейсы уникальный катамаран «Экопатруль» столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. На его борту – химики, экологи, специалисты, которые постоянно следят за состоянием Москвы-реки и ее притоков, а также водохранилищ, которые обеспечивают питьевое водоснабжение столицы. «Тверская, 13»