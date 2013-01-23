24 января на телеканале "Москва 24" интервью Антона Кульбачевского

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В четверг, 25 января, в 13.30 в эфире телеканала "Москва 24" выступит руководитель департамента природопользования и окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он расскажет москвичам о том, как власти борются с мусором, что изменилось для водителей с переходом на новое топливо и о планах по озеленению Москвы.

Антон Кульбачевский занимает пост руководителя департамента природопользования с 2010 года. Ранее он занимал должность начальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

Кульбачевский награжден почетным знаком Министерства природных ресурсов и экологии России "За отличие в службе", почетной грамотой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и памятным нагрудным знаком "100 лет со дня рождения адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова".