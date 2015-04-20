Физика города: выше какого этажа не стоит жить и почему

Иллюстрация: Ольга Денисова
Москва, как большинство современных мегаполисов, растет вверх. С каждым годом в небо впивается все больше высотных домов, многие из которых предназначены для жилья. Покупатели квартир нередко выбирают этажи повыше ради видов и ощущения полета при взгляде в окно. Но не опасно ли для нас селиться на 30-м этаже? Коллеги из научно-популярного журнала "Кот Шредингера" помогли разобраться в теме.
Строго говоря, фактически не существует такого этажа, на котором жизнь была бы невозможна. Однако экологи не советуют забираться выше пятого-шестого этажа. Выше восьмого – не рекомендуют иммунологи. Выше 25-го – пожарные. Оказывается, над шестым этажом воздух не так чист, как кажется. "Джинны" высоких заводских труб окуривают город как раз на этом уровне и выше. Поэтому любителям зарядки на балконе рекомендуется сначала узнать силу и направление ветра.
Каждый третий землянин страдает клаустрофобией (боязнь закрытых пространств) и агорафобией (боязнь открытых пространств). Люди начинают страдать, если какие-то внешние факторы будят эти спящие недуги. Постоянное пребывание на высоте птичьего полета – один из вариантов такого пробуждения. Если человек находится слишком высоко от земли, организм воспринимает местоположение как неестественное, и потому ему трудно расслабиться и ощутить себя в безопасности.
Еще нюанс: чем выше этажность, тем тоньше конструкция. Разница в толщине стен на первом и на 21-м этажах нужна для облегчения верхушки здания. Поэтому, слышимость "на верхотуре" очень высокая. Результат – накапливаемое психологическое напряжение, отсутствие ощущения уединения. Плюс, из-за своей "утонченности", верхушки небоскребов имеют свойство вибрировать. Эти микроколебания не слышны человеческому уху, но раздражают нервную систему. Человек может испытывать беспокойство вплоть до ужаса без видимых причин для паники.
Вердикт таков: статистический коэффицент смертности для жителей многоэтажек снижается с увеличением высоты проживания. Жители первого этажа на 22 процента "смертнее", чем их соседи, проживающие на восьмом этаже и выше. Они на 40 процентов чаще умирают от респираторных заболеваний, на 35 процентов – от сердечной недостаточности, а риск заболеть раком легких для проживающего на первом этаже на 22 процента выше, чем у жителя восьмого.
Единственное, в чем живущие на высоте горожане уступают своим соседям снизу – частотой смертей, наступивших в результате "выхода в окно". Среди живущих над макушками деревьев на 41 процент больше "выбросившихся" самоубийц.
В 2007 году социальный психолог Роберт Гиффорд написал для журнала Architectural Science Review большую обзорную статью, посвященную психологической и социологической специфике жизни в небоскребах. Выяснилось, что среднестатистический житель многоэтажки имеет меньше друзей, чем тот, кто живет в невысоком доме.
Обитатели низких домов чаще довольны своей жизнью, чем жители высоких построек. Детей, живущих на верхних этажах, реже пускают поиграть на улицу, так как за ними трудно уследить в окно. Кроме того, соседи по многоэтажному дому общаются между собой меньше всех из существующих форм общежития.
В общем, однозначного совета, какой этаж выбрать для жилья, к сожалению, нет. Остановитесь на высоте, предупреждая наиболее негативные для вас последствия.
Марина Лубенко, Иван Шунин
О "Физике города"Каждый день, просыпаясь утром, мы погружаемся в город, полный фактур, звуков и красок. Пока мы идем на работу и гуляем в парке, нам в голову приходит миллион вопросов о том, как же все вокруг нас устроено в этом огромном мегаполисе. Почему небоскребы не падают? Чем отличается кровь горожанина от крови жителя деревни? Выше какого этажа не стоит жить и почему?
Мы предложили коллегам из журнала "Кот Шредингера" дать ответы на наши вопросы и разъяснить, чем опасно обилие городского освещения, как наше дыхание может навредить окружающим и из-за чего люди болеют зимой. Так появился проект "Физика города". Новые вопросы и новые ответы ищите на нашем сайте по понедельникам и четвергам.