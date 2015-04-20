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Наука

20 апреля 2015, 17:40

Физика города: выше какого этажа не стоит жить и почему

наука экология дети высотки жилье дома ученые квартиры болезни исследования окна небоскребы психология журналы

Иллюстрация: Ольга Денисова

Москва, как большинство современных мегаполисов, растет вверх. С каждым годом в небо впивается все больше высотных домов, многие из которых предназначены для жилья. Покупатели квартир нередко выбирают этажи повыше ради видов и ощущения полета при взгляде в окно. Но не опасно ли для нас селиться на 30-м этаже? Коллеги из научно-популярного журнала "Кот Шредингера" помогли разобраться в теме.

Строго говоря, фактически не существует такого этажа, на котором жизнь была бы невозможна. Однако экологи не советуют забираться выше пятого-шестого этажа. Выше восьмого – не рекомендуют иммунологи. Выше 25-го – пожарные. Оказывается, над шестым этажом воздух не так чист, как кажется. "Джинны" высоких заводских труб окуривают город как раз на этом уровне и выше. Поэтому любителям зарядки на балконе рекомендуется сначала узнать силу и направление ветра.

Каждый третий землянин страдает клаустрофобией (боязнь закрытых пространств) и агорафобией (боязнь открытых пространств). Люди начинают страдать, если какие-то внешние факторы будят эти спящие недуги. Постоянное пребывание на высоте птичьего полета – один из вариантов такого пробуждения. Если человек находится слишком высоко от земли, организм воспринимает местоположение как неестественное, и потому ему трудно расслабиться и ощутить себя в безопасности.

Еще нюанс: чем выше этажность, тем тоньше конструкция. Разница в толщине стен на первом и на 21-м этажах нужна для облегчения верхушки здания. Поэтому, слышимость "на верхотуре" очень высокая. Результат – накапливаемое психологическое напряжение, отсутствие ощущения уединения. Плюс, из-за своей "утонченности", верхушки небоскребов имеют свойство вибрировать. Эти микроколебания не слышны человеческому уху, но раздражают нервную систему. Человек может испытывать беспокойство вплоть до ужаса без видимых причин для паники.

В 2013-м исследователи из Бернского университета (University of Bern, Швейцария) опубликовали статью в журнале European Journal of Epidemiology, в которой анализировали статистику смертности швейцарцев в зависимости от того, на каком этаже те проживали. Выборка, на основе которой исследователи проводили свою работу, составляла полтора миллиона человек – ученых допустили к данным переписи населения за 2000–2008 годы.

Вердикт таков: статистический коэффицент смертности для жителей многоэтажек снижается с увеличением высоты проживания. Жители первого этажа на 22 процента "смертнее", чем их соседи, проживающие на восьмом этаже и выше. Они на 40 процентов чаще умирают от респираторных заболеваний, на 35 процентов – от сердечной недостаточности, а риск заболеть раком легких для проживающего на первом этаже на 22 процента выше, чем у жителя восьмого.

Единственное, в чем живущие на высоте горожане уступают своим соседям снизу – частотой смертей, наступивших в результате "выхода в окно". Среди живущих над макушками деревьев на 41 процент больше "выбросившихся" самоубийц.

В 2007 году социальный психолог Роберт Гиффорд написал для журнала Architectural Science Review большую обзорную статью, посвященную психологической и социологической специфике жизни в небоскребах. Выяснилось, что среднестатистический житель многоэтажки имеет меньше друзей, чем тот, кто живет в невысоком доме.

Обитатели низких домов чаще довольны своей жизнью, чем жители высоких построек. Детей, живущих на верхних этажах, реже пускают поиграть на улицу, так как за ними трудно уследить в окно. Кроме того, соседи по многоэтажному дому общаются между собой меньше всех из существующих форм общежития.


В общем, однозначного совета, какой этаж выбрать для жилья, к сожалению, нет. Остановитесь на высоте, предупреждая наиболее негативные для вас последствия.

Марина Лубенко, Иван Шунин

О "Физике города"

Каждый день, просыпаясь утром, мы погружаемся в город, полный фактур, звуков и красок. Пока мы идем на работу и гуляем в парке, нам в голову приходит миллион вопросов о том, как же все вокруг нас устроено в этом огромном мегаполисе. Почему небоскребы не падают? Чем отличается кровь горожанина от крови жителя деревни? Выше какого этажа не стоит жить и почему?

Мы предложили коллегам из журнала "Кот Шредингера" дать ответы на наши вопросы и разъяснить, чем опасно обилие городского освещения, как наше дыхание может навредить окружающим и из-за чего люди болеют зимой. Так появился проект "Физика города". Новые вопросы и новые ответы ищите на нашем сайте по понедельникам и четвергам.

Сюжет: Физика города: научное объяснение жизни в мегаполисе

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