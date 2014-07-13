Глава департамента природопользования прочитал лекцию для учителей

В экоцентре "Воробьевы горы" руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский прочитал лекцию для столичных преподавателей. Он рассказал о работе департамента по экологическому образованию и просвещению населения города, а также ответил на вопросы слушателей. Прямую трансляцию лекции провело сетевое издание M24.ru.

Кульбачевский Антон Олегович родился в 1967 году в Москве. В 1989 году с отличием закончил Высшее Военно-Морское училище им. М.В.Фрунзе. Но по специальности так и не работал. Свою дальнейшую карьеру он продолжил в бизнесе, а потом занялся научной деятельностью, после чего пошел на государственную службу, заняв должность советника председателя Государственного комитета РФ по рыболовству.

В 2007-2008 годах Антон Кульбаческий занимал должность Начальника отдела Государственного контроля и надзора за лесами и особо охраняемыми природными территориями департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу и был заместителем начальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

С 2008 по 2010 годы – начальник непартамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

10 ноября 2010 года Кульбачевский Антон Олегович назначен руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В 2013 году получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление", специализация "Экология и управление природопользованием".

Экологическое воспитание

По мнению Антона Кульбачевского, в наше время увлечения компьютерными технологиями экологическое воспитание необходимо начинать с детства. Для этого в разных округах города Москвы проводятся специализированные занятия и всевозможные конкурсы.

На сегодняшний день уже разработана и успешно внедряется программа экологического просвещения для воспитанников детских садов. В рамках этой программы проводятся экологические интерактивные занятия ("Хвойные и лиственные деревья в лесу", "С чем нельзя ходить в лес", "День Земли. Планета Земля-планета добра и красоты", "День леса. Лес – уникальное природное сообщество", "Волшебный мир зимнего парка", "Обитатели нашего леса", "Календарь природы", "По страницам народного календаря", "Моя фантазийная птица", "Рыбы наших водоемов", "Микромир", "Экологический лабиринт" и др.), праздники, акции, приуроченные к датам экологического календаря: "Приключения капельки" (День воды), "Весенний калейдоскоп", "Синичкин день", "Веселая кормушка" (акция "Покормите птиц зимой") и другие.

Антон Кульбачевский - о новой экологической стратегии Москвы

Третий год действует акция "Мое первое дерево", в рамках которой дошкольники и учащиеся младших классов не просто сажают деревья, но узнают от специалистов об особенностях древесных пород, условиях посадки, закладывают минипитомники, в которых ухаживают за саженцами. В рамках акции юными экологами было высажено 550 деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород.

Также, например, в течение всего 2012 года велась активная работа с московскими школьниками. В школах проводились тематические занятия и лекции с показом презентаций и фильмов, посвященных многообразию животного и растительного мира, бережному отношению к первоцветам, правилам поведения на природе, проблемам переработки мусора, сбора вторичного сырья и других.

Среди основных мероприятий стоит отметить ежегодный конкурс творческих работ экологической тематики, конкурс исследовательских работ "Ты – человек, и ты за все в ответе", окружной фестиваль – "Природные территории. Экология. Школа".

Экоцентр "Воробьевы горы"

Эколого-просветительский центр "Воробьевы горы" создан на базе особо охраняемой природной территории "Природный заказник "Воробьевы горы". Главные цели создания экоцентра – экологическое просвещение и повышение экологической культуры граждан. Также экоцентр предоставляет информацию о природном и культурном наследии Воробьевых гор, экологии Москвы, основных региональных и планетарных экологических проблемах и способах их разрешения.

В экоцентре ведутся проекты по школьному экологическому мониторингу, оказывается помощь школьникам в разработке самостоятельных проектов по экологической тематике, развиваются межрегиональные и международные связи с общественными и государственными организациями экологической направленности. Аудитория экоцентра – дети среднего и старшего школьного возрастов. Также планируется организация работы экологических кружков для детей разных возрастных групп.

Программа экоцентра Главная особенность экоцентра - интерактивность. Общую экспозицию составляют несколько интерактивных модулей, взаимосвязанных между собой. На бытовых предметах детям показаны примеры рационального отношения к окружающей среде. Для того чтобы облечь процесс обучения в игровую и интересную форму, в экспозиции представлена имитация обычной городской квартиры, где можно обнаружить экспонаты из обычной жизни всех посетителей, доступные для экспериментов и сравнения при более экологичном использовании. Главная особенность экоцентра - интерактивность. Общую экспозицию составляют несколько интерактивных модулей, взаимосвязанных между собой. На бытовых предметах детям показаны примеры рационального отношения к окружающей среде. Для того чтобы облечь процесс обучения в игровую и интересную форму, в экспозиции представлена имитация обычной городской квартиры, где можно обнаружить экспонаты из обычной жизни всех посетителей, доступные для экспериментов и сравнения при более экологичном использовании. Верхний уровень занят модулем "Мой дом, мой город". Красочный макет квартиры, в которой каждый предмет быта – экспонат. Познакомиться с элементами экологической культуры, научиться сохранять электроэнергию, воду и ресурсы, а также понять, зачем и почему это следует делать, помогают мультимедийные программы экспонатов.



Экологические кружки

Дети привлекаются к интересной практической полевой работе, благоустройству и уборке особо охраняемых природных территорий.

На базе особо охраняемых природных территорий организована работа 17 кружков для детей дошкольного и школьного возраста по следующим направлениям:

- научно-познавательная работа (кружки "Коростель" и "Экология для самых маленьких" в ЗАО; кружки "Мониторинг экологического состояния природных территорий" в ГОУ СОШ № 529, "Зеленая лампа" в ГОУ СОШ № 1449; кружки "Экология и здоровье" в ТПП "Горки", биолого-географический кружок "Люпин" в ПИП "Битцевский лес");

- творчество и экология (кружок "Жар-птица" в ПИП "Косинский"; кружок "Экологическая журналистика" в ЗАО; экологический кружок "Зеленая веточка" на базе Детской библиотеки № 68; кружок "Природа и творчество" в муниципальном учреждении "Паллада" и в детском клубе "Волшебник" в детском саду № 2658; "Природа и творчество" работает с 2006 года на базе ГОУ СОШ № 2005; кружок "Гончарная керамика" в парке Кузьминки-Люблино);

- охрана природы (кружок "Юный натуралист" в ПИП "Измайлово", "Зеленая планета" в библиотеке № 113); здоровье и экология (кружок "Школа пчеловода" в ПИП "Измайлово"; кружок "Спортивная орнитология" в парке Кузьминки-Люблино; кружок "Зеленый дом" для детей с ограниченными физическими возможностями на базе школы надомного обучения № 367; кружок для трудных подростков "Зеленая планета" на базе Центра социальной помощи семье и детям "Благополучие").

Выставки и экологические лагеря В течение года на базе ООПТ (Охрана природных территорий) наиболее востребованными стали выставки детского рисунка "Мой конь – мой друг", "Пасека глазами детей", "Зимующие птицы" и "Моя планета" в эколого-просветительском центре "Царская пасека"; фотовыставка "Мир бабочек"; фотовыставка "Птицы на кормушке", выставка детского рисунка "Вестники весны" (о первоцветах), выставка детского рисунка "Наш любимый город", выставка детских рисунков в рамках конкурса творческих работ экологической тематики "Парки Москвы глазами детей" в выставочных залах детских библиотек № 2, № 68 и Юношеской библиотеки № 6; выставка агитационных плакатов "Покормите птиц зимой", конкурс-выставка рисунков и поделок "Радуга детства"; ежегодная выставка-конкурс "Природа Северо-Запада" и выставка-конкурс художественной фотографии "Фотопленэр-2012" в выставочном центре "Ходынка"; фотовыставка "Красная книга Кузьминского парка"; фотовыставка "Мгновения Кузьминок"; выставка из природных материалов "Таинственные Кузьминки", экспонируемая в учебных заведениях ЮВАО, библиотеке №1 имени Герцена, управе и муниципалитете района Кузьминки; "Фотобестиарий" или мир дикой природы в фотографиях в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка художника-анималиста Ольги Прониной в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка "Сделай шаг в чистый мир" в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка "Знакомьтесь – наши птицы" в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка детских рисунков в рамках проведения фестиваля экологического кино "Н2О" и другие. В течение года на базе ООПТ (Охрана природных территорий) наиболее востребованными стали выставки детского рисунка "Мой конь – мой друг", "Пасека глазами детей", "Зимующие птицы" и "Моя планета" в эколого-просветительском центре "Царская пасека"; фотовыставка "Мир бабочек"; фотовыставка "Птицы на кормушке", выставка детского рисунка "Вестники весны" (о первоцветах), выставка детского рисунка "Наш любимый город", выставка детских рисунков в рамках конкурса творческих работ экологической тематики "Парки Москвы глазами детей" в выставочных залах детских библиотек № 2, № 68 и Юношеской библиотеки № 6; выставка агитационных плакатов "Покормите птиц зимой", конкурс-выставка рисунков и поделок "Радуга детства"; ежегодная выставка-конкурс "Природа Северо-Запада" и выставка-конкурс художественной фотографии "Фотопленэр-2012" в выставочном центре "Ходынка"; фотовыставка "Красная книга Кузьминского парка"; фотовыставка "Мгновения Кузьминок"; выставка из природных материалов "Таинственные Кузьминки", экспонируемая в учебных заведениях ЮВАО, библиотеке №1 имени Герцена, управе и муниципалитете района Кузьминки; "Фотобестиарий" или мир дикой природы в фотографиях в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка художника-анималиста Ольги Прониной в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка "Сделай шаг в чистый мир" в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка "Знакомьтесь – наши птицы" в ЭПЦ "Воробьевы горы"; выставка детских рисунков в рамках проведения фестиваля экологического кино "Н2О" и другие. Также в течение года были организованы и передвижные выставки: фотовыставки "Природа долины реки Сетунь", "Природные территории ЗАО", "Воробьевы горы", "Пейзажи западного округа", "В объективе природа Западного округа", "Мы – ж-живые" были продемонстрированы в школах, центрах социального обеспечения, выставочных залах ЗАО города Москвы ("Солнцево", клуб-галерея "Крылатские орнаменты"); выставки "Войди в природу другом", "Мир вокруг нас" были продемонстрированы в муниципальных учреждениях, детских садах, школах, гимназиях, интернатах, библиотеках СВАО города Москвы, Московском государственном университете природообустройства, Главном ботаническом саду им. Н.В.Цицина РАН, а также в окружном выставочном зале "Ростокино"; фотовыставка "Птицы России" совместно с Союзом охраны птиц России была продемонстрирована в школах и библиотеках СЗАО города Москвы. В целях обеспечения населения достоверной информацией в области охраны окружающей среды, а также популяризации экологических знаний и повышения уровня экологической культуры широких слоев населения в 2012 году по заказу департамента создана единая передвижная модульная выставочная экспозиция "ООПТ города Москвы". В летний период на особо охраняемых природных территориях на базе школ, детских садов и социальных центров работали экологические лагеря дневного пребывания, в которых отдыхало около 3 тыс. человек. В рамках экологических лагерей были проведены лекционные занятия, экскурсии, праздники, игровые программы, мастер-классы, спортивные мероприятия и тематические занятия с показом презентаций. Для каждой школы была разработана своя программа, итогом которой стала экологическая олимпиада. В конце каждой лагерной смены все участники получали памятные призы и подарки. Департамент традиционно организует экологические лагеря на территории других регионов Российской Федерации и за рубежом. В ноябре-декабре 2012 года Департаментом был организован и проведен экологический лагерь для 12 старшеклассников из города Москвы - призеров окружных олимпиад по экологии и предметам естественного цикла, победителей творческих конкурсов по экологической тематике. Мероприятия лагеря (эколого-краеведческие экскурсии, лекции, семинары и познавательные игры) проходили на территории Республики Марий-Эл, знаменитой своим богатым природно-заповедным фондом. В рамках круглого стола московские школьники и их учителя-экологи обменялись знаниями с активистами студенческих кружков по охране природы Марий-Эл, представителями Детского эколого-биологического центра и Министерства лесного хозяйства Республики Марий-Эл.



Экологические акции и праздники

"Интервью": Антон Кульбачевский - об идее акции "Час Земли"

Час Земли (англ. Earth Hour) - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества - по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.

Следующий Час Земли состоится в субботу, 28 марта 2015 года, с 20:30 до 21:30 по местному времени. Предыдущий состоялся 29 марта 2014 года.

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

День Земли (англ. Earth Day) - название, используемое по отношению к различным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. День Земли - это гражданская инициатива, она открыта для присоединения любых людей, групп и организаций. Существуют два основных периода проведения Дней Земли: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню Земли вблизи момента летнего солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую погоду и свободное время людей.

В Москве в этом году мероприятие проходило в экоцентре "Воробьевы горы". Для гостей праздника был проведен фримаркет – бесплатная ярмарка по обмену вещами, мастер-классы по поделкам из вторичных материалов, турнир по настольной экологической игре Ecologic и просмотр фильмов на экологическую тематику.

Участнкии акции День Земли. Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Также в этот день в Экоцентре работал пункт приема раздельно собранного мусора. На переработку отправилось 259 кг отходов:

Картон и бумага – 39 кг

Пластик – 81 кг

Стекло и металл – 106 кг

Упаковка тетра-пак – 33 кг

Всего в празднике приняло участие 200 человек.

Фестиваль "ЭкоФест" впервые состоялся в 2012 году и проходил на пляже Строгинского залива в природно-историческом парке "Москворецкий". Это был двухдневный эко-уикенд для всей семьи. В рамках "ЭкоФеста" состоялось эко-шоу с демонстрацией современных технологий ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Открылся фестиваль театрализованным маршем-карнавалом барабанщиков, состоялся заплыв на "лодках-драконах" под барабанный бой.

В рамках фестиваля проходили конкурсы, викторины ("Узнаю я их по голосам", "Угадай, чей след" и др.), мастер-классы и творческие мастерские по изготовлению поделок в виде растений и животных (изготовление кувшинки из салфеток, растений из бисера, цветов-оригами, раскрашивание заготовок животных из фанеры и пр.) Также был проведен круглый стол "Экология моего района", где обсуждались вопросы охраны окружающей среды.

Специально для фестиваля был изготовлен целый зоопарк фигур животных в натуральную величину, которые были раскрашены и декорированы гостями праздника. На берегу залива располагался "веревочный город" с "ленточным скалодромом" и "экологическим лабиринтом", на сцене прошли выступления детских коллективов и популярных эстрадных исполнителей. На торжественном закрытии фестиваля состоялся запуск воздушных змеев.

Всемирный день без автомобиля - в Москве акция впервые прошла в сентябре 2012 года.

В рамках мероприятия были организованы аттракционы, обширная конкурсная и детская программы, экологические мастер-классы (роспись по дереву, аквагрим на экологическую тематику и викторины), работа спортивных площадок (баскетбол, теннисные столы, спортивные эстафеты на велосипедах и самокатах). На время праздника был открыт экологический "парк приключений" и "веревочный городок" на деревьях.

Гости мероприятия увидели показательные выступления спортсменов на велосипедах: прыжки, трюки, акробатику с использованием трамплина и пневмоподушки, а также приняли участие в праздничной викторине с призами на тему: "До и после авто" (вопросы о нестандартных видах передвижения). Кроме того, были организованы шоу-заезды на самодельных "не-автомобилях", которые участники акции построили на месте из предлагаемого материала и запчастей.

В рамках программы "не-автошоу" все желающие приняли участие в бесплатных тест-драйвах "не-автотехники": электросамокатов, электроскутеров Segway и самокатов. Для детей был организован специальный детский "тест-драйв" на безопасных огороженных площадках.

Анна Лебедева