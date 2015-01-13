Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экология

13 января 2015, 13:08

Снегопад помог очистить воздух в городе

экология Мосэкомониторинг снегопады метель

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Снегопад, начавшийся утром 13 января, помог очистить воздух в столице, сообщает "Мосэкомониторинг".

Содержание вредных веществ вблизи автотрасс составляет 10%-50% от предельно допустимой разовой концентрации (ПДК), на других территориях – 10%-40% от ПДК.

Ссылки по теме

Экологи отмечают, что 14 января в городе также ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее на заседании президиума правительства города заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отмечал, что прирост снега составил 47 сантиметров, что превышает месячную норму осадков.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки в столице выпадет еще до 10 сантиметров осадков. Коммунальные службы по поручению Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом, к работе привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.

Добавим, что 13 января в Москве и области также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и местами метель.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать