Снегопад помог очистить воздух в городе

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Снегопад, начавшийся утром 13 января, помог очистить воздух в столице, сообщает "Мосэкомониторинг".

Содержание вредных веществ вблизи автотрасс составляет 10%-50% от предельно допустимой разовой концентрации (ПДК), на других территориях – 10%-40% от ПДК.

Экологи отмечают, что 14 января в городе также ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее на заседании президиума правительства города заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отмечал, что прирост снега составил 47 сантиметров, что превышает месячную норму осадков.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки в столице выпадет еще до 10 сантиметров осадков. Коммунальные службы по поручению Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом, к работе привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.

Добавим, что 13 января в Москве и области также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и местами метель.