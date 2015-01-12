Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экология

12 января 2015, 17:07

Использованные елки лучше всего сжигать - экологи

экология зоопарк утилизация экологи елки

Как правильно утилизировать елку

Новогодние елки выполнили свою миссию, теперь нужно подумать об их утилизации. Идеальным способом станет сжигание хвойного дерева. Если такой возможности нет, специалисты советуют сначала обстругать ветки, а затем положить их в мусорный контейнер, сообщает телеканал "Москва 24".

Ели после праздников также принимают и в зоопарке. Деревья идут на корм копытным и некоторым птицам. Однако голые стволы зоопарки не берут - нужно, чтобы на деревьях была хвоя.

Так, столичный зоосад в своем Facebook призывает москвичей нести ненужные хвойные для животных. "В течение зимы все желающие смогут увидеть, как разные животные их используют. Наиболее бурная реакция бывает в первые дни. Больше всего елок достается приматам и копытным", - отмечается в сообщении.

Отметим, что демонтаж праздничного новогоднего оформления начнется в Москве 20 января. В частности, с улиц и зданий города уберут праздничную иллюминацию, новогоднюю символику, елки.

Напомним, что в зимний сезон 2014/2015 Москву впервые украсили к Новому году и Рождеству в рамках единой концепции "Серпантина огней". На пешеходных зонах, центральных площадях и улицах появились 98 елей с тематическими игрушками - цирк, космос, Рождество и другими.

Особое внимание было уделено оформлению территорий, расположенных рядом с местами проведения детских елок, мероприятий и массовых гуляний. Кроме того, на Цветном, Страстном, Гоголевском бульварах, Суворовской площади и территории ВДНХ поставили световые фонтаны.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать