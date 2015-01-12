Использованные елки лучше всего сжигать - экологи

Как правильно утилизировать елку

Новогодние елки выполнили свою миссию, теперь нужно подумать об их утилизации. Идеальным способом станет сжигание хвойного дерева. Если такой возможности нет, специалисты советуют сначала обстругать ветки, а затем положить их в мусорный контейнер, сообщает телеканал "Москва 24".

Ели после праздников также принимают и в зоопарке. Деревья идут на корм копытным и некоторым птицам. Однако голые стволы зоопарки не берут - нужно, чтобы на деревьях была хвоя.

Так, столичный зоосад в своем Facebook призывает москвичей нести ненужные хвойные для животных. "В течение зимы все желающие смогут увидеть, как разные животные их используют. Наиболее бурная реакция бывает в первые дни. Больше всего елок достается приматам и копытным", - отмечается в сообщении.

Отметим, что демонтаж праздничного новогоднего оформления начнется в Москве 20 января. В частности, с улиц и зданий города уберут праздничную иллюминацию, новогоднюю символику, елки.

Напомним, что в зимний сезон 2014/2015 Москву впервые украсили к Новому году и Рождеству в рамках единой концепции "Серпантина огней". На пешеходных зонах, центральных площадях и улицах появились 98 елей с тематическими игрушками - цирк, космос, Рождество и другими.

Особое внимание было уделено оформлению территорий, расположенных рядом с местами проведения детских елок, мероприятий и массовых гуляний. Кроме того, на Цветном, Страстном, Гоголевском бульварах, Суворовской площади и территории ВДНХ поставили световые фонтаны.