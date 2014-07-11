Возле Курского вокзала весь июль проходит экологическая акция

В ТЦ "Атриум" проходит экологическая акция в рамках фестиваля "Лучший Город Земли", сообщает пресс-служба мероприятия.

В акции принимают участие эко-активисты, современные художники, фотографы, музыканты, граффитчики и т.д.

"Афиша": Фестиваль "Лучший город Земли" развернется в центре столицы

Цель акции - обратить внимание жителей города на проблемы экологии и особенности жизни человека в большом мегаполисе.

Мероприятие проходит с 1 по 30 июля по адресу Земляной Вал, 33.

Здесь можно будет пообщаться с художниками, поучаствовать в мастер-классах, послушать познавательные лекции от эко-активистов, посмотреть музыкальные перформансы и послушать выступления джаз-бэндов.

Площадка функционирует ежедневно. Ключевые мероприятия запланированы на пятницы и выходные.