Найденные в Новой Москве химикаты вывезли для утилизации

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Бочки с химикатами и просроченные лекарства, найденные в Новой Москве, отправили на ликвидацию, передает агентство "Интерфакс".

Так, специалисты вывезли 30 бочек с токсичными этиленгликолем и тетрахлорэтиленом, а также четыре тонны просроченных лекарств. Помимо этого, с места "находки" убрали 27 кубометров грунта.

Уточняется, что в минувшие выходные недалеко от деревни Шарапово обнаружили несанкционированный сброс 15 бочек с жидкостью по 200 литров в каждой. Лабораторный анализ показал, что в них находится средство для химчистки. Свалка находилась вдали от воды, поэтому, поэтому вещества не нанесли большого вреда .

На данный момент делом о незаконной свалке занимается столичная полиция.