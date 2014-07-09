Открылась первая лаборатория по оценке энергоэффективности зданий

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В Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) Мосгосстройнадзора открылась новая лаборатория. Она специализируется на оценке показателей энергоэффективности зданий, сообщает пресс-служба комитета.

Это единственная лаборатория в столице, которая проверяет эффективность расхода электроэнергии на объектах капитального строительства - то есть замеряет количество энергии, которое удалось сэкономить благодаря использованию энергосберегающих ламп и солнечных батарей.

На счету сотрудников лаборатории десять обследованных зданий за полгода - 4 жилых дома, 3 детских сада и 2 лечебных учреждения.

В настоящее время в исследовательском центре внедряют новые технологии, которые позволят оценивать энергоэффективность зданий в летний период.

Напомним, ЦЭИИС располагает восемью лабораториями. Их количество в будущем году возрастет до 11. Центр сможет проводить до 290 различных исследований и измерений, что позволит лучше обеспечивать потребности строительства.