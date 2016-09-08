Детям раздадут шуточные паспорта на благотворительной акции в "Кусково"

Фото предоставлено пресс-службой департамента

Юным москвичам выдадут шуточные паспорта на благотворительной всероссийской акции "День рождения Чебурашки", которая пройдет в лесопарке "Кусково" 11 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Благотворительный праздник организуют для воспитанников детских домов со всей страны. В мероприятии примут участие около 50 детских социальных учреждений из Московской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской и Нижегородской областей.

В лесопарке создадут экогород "Чебурград", а его жителям выдадут шуточные паспорта и валюту – чеги. Новоиспеченные горожане научатся профессиям садовода, эколога, гончара и пчеловода, а заработанные чеги смогут потратить на развлечения.

[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/special/dengoroda2016]Чем заняться в День города[/URLEXTERNAL]

На центральной сцене "Чебурграда" пройдет развлекательная программа с участием популярных исполнителей и конкурс талантов "Че – звезда", победители которого получат ценные призы и кубки.

Кроме того, рядом с автостоянкой у Большого Дворцового пруда с 8:00 до 17:00 организуют сбор пожертвований. В хорошем состоянии принимаются книги, спортивный инвентарь, настольные игры и игрушки, а вот предметы для личной гигиены, фены и обогреватели нужно приносить только новые.