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Экология

06 июля 2012, 12:47

На Верхнем Лианозовском пруду зацвели белоснежные кувшинки

экология цветы Лианозово пруды

Впервые за много лет поверхность Верхнего Лианозовского пруда украсили белоснежные кувшинки. Цветок, занесенный в Красную книгу города Москвы, заметили сотрудники Управления особо охраняемыми природными территориями по СВАО Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Увидеть кувшинки можно только в солнечную погоду: их цветки открываются в 7 часов утра, а в 17 часов опускаются под воду.

По мнению экологов, семена кувшинки занесли в пруд водоплавающие птицы, и он стал благоприятным местом для их произрастания (кувшинки растут только в чистых водоемах).

Кувшинка белоснежная встречалась во многих реках и водоемах Москвы в XIX - начале XX века. К 1960 году её распространение резко сократилось, и в начале 1980-х годов в черте города осталось немного мест ее произрастания. В 1990-х годах вид наблюдали на водных объектах в 9 местах.

В 2001-2010 годах кувшинка была зарегистрирована на многих участках Москвы, включая Малую и Большую Строгинские поймы, Чистый залив, озеро Бездонное, Нагатино, Коломенское, а также в Водоотводный канал в центре города. Также кувшинка зарегистрирована в Верхнем Кузьминском пруду, на Химкинском водохранилище, Филинском болоте, Алтуфьевском пруду, пруду ГБС, Свибловской излучине реки Яузы и Капустинском пруду. Как правило, там наблюдается немного одновременно цветущих растений.

В настоящее время цветущие кувшинки можно увидеть и на других особо охраняемых природных территориях Москвы: в "Серебряном бору" на озере Бездонное, на Нижнем Кузьминском пруду в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", а также на Черном озере в Зеленограде.

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