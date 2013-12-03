Столичным властям передали часть природоохранных полномочий

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Столичным властям передана часть полномочий в области охраны окружающей среды, а также оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере недропользования на территории Москвы.

Соответствующее соглашение подписал сегодня Сергей Собянин с представителями федеральной службы по надзору в сфере природопользования и агентством по недропользованию.

Согласно документам, под юрисдикцию правительства Москвы переходят крупные предприятия города, ранее находившиеся под контролем федеральных органов власти, а также вопросы использования подземных вод в столице. С 2014 года предприятия, сбрасывающие более 200 кубометров отходов в сутки в систему канализации, будут обязаны получать лимиты на сбросы. Разрешительные документы будут выдаваться в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Кроме того, Москве передано администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, 80 процентов которой поступает в бюджет города, а 20 процентов — в федеральный бюджет.

"В Москве проводится целый комплекс крупных природоохранных мероприятий", - напомнил мэр и выразил надежду, что подписанные соглашения придадут этой работе новый импульс.

По его словам, год от года город становится все чище. В частности, устаревшие городские автобусы заменили на современные с двигателями класса "Евро-4" и "Евро-5". На всей территории столицы запрещено продавать бензин по качеству ниже класса "Евро-4".

Кроме того, в город начал борьбу вредным производством:закрыт цементный элеватор в Печатниках и реконструирован Московский нефтеперерабатывающий завод.

Порядок наводится и на особо охраняемых природных территориях, в национальных парках. Высаживаются сотни тысяч деревьев и кустарников, проводится очистка рек и водоемов. Собянин также отметил, что была проведена масштабная работа по очистке от мусора присоединенных территорий.