Стали известны самые грязные районы города

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Горожане из районов Марьино, Кожухово и Капотня больше других страдают от грязного воздуха, сообщает Интерфакс.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды провел исследование загрязненности атмосферного воздуха в столице. Наибольшее количество жалоб жителей связано с деятельностью Московского нефтеперерабатывающего завода, а также с работой Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

Результаты исследования подтвердили обоснованность жалоб, поступающих из указанных районов. К примеру, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы зафиксировали предельно допустимую концентрацию сероводорода в «Марьино» и «Кожухово».

Также оказались опасны и открытые части упомянутых выше очистных сооружений – они повышают концентрацию суммарных углеводородов и метана, а также мелких взвешенных частиц в городском воздухе.

Правительство Москвы намеревается разработать проект плана мероприятий по охране окружающей среды, в том числе по снижению загрязненности воздуха в жилых кварталах, прилегающих к заводам и очистным сооружениям. Чиновники планируют проанализировать опыт зарубежных стран и применить его на практике.