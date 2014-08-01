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Экология

01 августа 2014, 11:35

Мосэкомониторинг предупреждает о сильном загрязнении воздуха в городе

экология Мосэкомониторинг экологи загрязнения воздуха

Фото: ИТАР-ТАСС

По состоянию на 10 утра 1 августа воздух в Москве загрязнен сильнее, чем в течение недели – нормативы превышены в 1,1 – 1,4 раза, передает Мосэкомониторинг.

По данным службы, оксида углерода и диоксида азота в воздухе больше нормы в 1,1-1,3 раза, а оксида азота – до 1,4 раза. Кроме того, на большинстве станций мониторинга отмечено превышение количества сероводорода.

Ситуация стабилизируется в послеполуденные часы - уровень загрязнения снизится за за счет перемешивания воздуха. Повышенный уровень загрязнения может сохраниться и 2 августа. По мнению экологов, нормативы могут быть превышены утром и ночью.

Отметим, что синоптики обещают 1 августа самый жаркий день на этой неделе - воздух прогреется до 35 градусов. Этот день может войти в историю метеонаблюдений, если будет побит температурный рекорд, установленный в 1936 году - 34,4 градуса.

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