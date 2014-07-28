Москвичи стали есть больше мяса и меньше картошки

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По сравнению с 2000 годом москвичи стали есть меньше картофеля и больше мяса, сообщает Агентство "Москва".

Как показало исследование, средняя московская семья тратит на питание 22 222 руб в месяц. В 2013 году москвичи потратили на еду 1,8 млрд рублей.

В 2000 году москвичи в среднем ели 81 кг мяса в год, сейчас эта цифры выросла до 92 кг. Это на 8 процентов превышает норму. Картофеля в 2000 году в среднем на человека приходилось 62 кг в год. Сейчас это показатель - 43 кг.

Потребление растительного масла осталось на том же уровне, а количество съедаемых фруктов и ягод увеличилось в два раза – с 42 до 89. Также жители столицы стали есть больше овощей: до 103 кг в год.

Как показало исследование, растительного масла москвичи едят меньше нормы на 8 процентов. А молочных продуктов – почти на пятую часть.