Пасхальный кулич: молодые повара поспорят за право быть лучшим

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Пасха" пройдет 25 апреля в здании постоянного представительства республики Коми в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль нацелен на возрождение и сохранение православных кулинарных обычаев и повышение мастерства студентов профессиональных учебных заведений и молодых поваров.

Помимо команд из столицы, Подмосковья и других регионов выступят кулинары из республики Сербской. Каждый колледж представит шесть человек.

Победителей определят в четырех номинациях:

"Пасхальная мясная закуска" (приветствуются региональные рецепты);

"Пасхальный кулич" (или традиционная пасхальная выпечка);

"Творожная пасха" (или творожное пасхальное блюдо);

"Праздничный пасхальный стол".

Организаторы отмечают, что изюминкой фестиваля будет показ модной коллекции, куда войдут и модели поварской одежды. Кроме того, продемонстрируют национальные костюмы стран-участниц и модели а-ля рюс.