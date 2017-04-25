Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2017, 12:11

Культура

Пасхальный кулич: молодые повара поспорят за право быть лучшим

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Пасха" пройдет 25 апреля в здании постоянного представительства республики Коми в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль нацелен на возрождение и сохранение православных кулинарных обычаев и повышение мастерства студентов профессиональных учебных заведений и молодых поваров.

Помимо команд из столицы, Подмосковья и других регионов выступят кулинары из республики Сербской. Каждый колледж представит шесть человек.

Победителей определят в четырех номинациях:

  • "Пасхальная мясная закуска" (приветствуются региональные рецепты);
  • "Пасхальный кулич" (или традиционная пасхальная выпечка);
  • "Творожная пасха" (или творожное пасхальное блюдо);
  • "Праздничный пасхальный стол".

Организаторы отмечают, что изюминкой фестиваля будет показ модной коллекции, куда войдут и модели поварской одежды. Кроме того, продемонстрируют национальные костюмы стран-участниц и модели а-ля рюс.

В апреле в Москве прошел весенний фестиваль "Пасхальный дар". Подробнее о нем читайте в материале m24.ru.
еда

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика