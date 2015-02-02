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Культура

2 февраля, 17:24

Джазовый музыкант Джей Ди Уолтер выступит в клубе "Дуровъ"

джаз концерты Джей Ди Уолтер клуб Дуровъ

Джей Ди Уолтер. Фото: jdwalter.com

7 февраля в столицу приедет американский вокалист Джей Ди Уолтер. Соул-певец выступит на сцене клуба "Дуровъ".

Обладатель уникального голоса Джей Ди Уолтер покорил более двухсот городов мира. За двадцатилетнюю карьеру певец приобрел поклонников не только среди рядовых слушателей, но и собственных коллег. Совместной работой с Уолтером гордятся Рэнди Брекер, Билл Эванс, Дэйв Либман и другие джазовые исполнители.

Американский вокалист не только регулярно гастролирует, пишет музыку и записывает новые композиции, но и занимается преподаванием: проводит мастер-классы и лекции в университетах Финляндии, Испании, России. На счету Уолтера пять студийных альбомов, четыре из которых международное джазовое сообщество внесло в авторитетный список "Top 25 Releases".

Выступление начнется в 20.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.

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