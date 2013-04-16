Москвичи не доверяют своим соседям – опрос

Жители новостроек не знакомы со своими соседями

Москвичи не доверяют друг другу и считают всех незнакомцев потенциально опасными. Таковы результаты исследования Московского института социально-культурных программ и Центра социологических исследований академии народного хозяйства и госслужбы. Чаще всего ничего не знают о своих соседях жители новых домов, рассказал в эфире "Москва FM" муниципальный депутат и активист района Печатники Максим Мотин.

"В новых домах практически никто друг с другом не общается и даже не знает, как зовут человека, который живет дверь в дверь", - отметил Мотин.

Иначе обстоят дела в старых домах, где люди прожили бок о бок не одно десятилетие. Чаще всего жители знакомы и даже знают контактные телефоны своих соседей, а также назначают старшего по подъезду. Чтобы москвичи познакомились друг с другом необходимо проводить больше районных мероприятий, направленных на налаживание добрососедских отношений.

"Нужно использовать городские и районные пространства для общения. Создавать мероприятия, праздники. За счет этого люди будут знакомиться, и дружить, - сказал депутат.

Он отметил, что зачастую горожане попросту не знают о мероприятиях, проводимых муниципалитетом. Причина заключается в отсутствии информирования. Муниципалитет не размещает афиши или листовки, а на районные сайты люди не заходят. В таком случае на помощь приходят общественные организации. Например, проект "Добрые соседи" в Восточном Измайлово, который помогает людям знакомиться друг с другом.

"Сначала около 50 человек изъявили желание познакомиться друг с другом. Потом около 600 человек. У нас идет плотное взаимодействие с участковыми. Я сам находил старшего по подъезду. Мы выявляем неблагополучные квартиры и работаем с неблагополучными подростками", - рассказал руководитель проекта Виталий Даниленко.

Напомним, в городе зачастую проходят различные мероприятия, направленные на то, чтобы москвичи познакомились со своими соседями. В частности, "праздник добрососедства" в Люблино. Где всех желающих приглашали на дружеское чаепитие.