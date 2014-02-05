Форма поиска по сайту

05 февраля 2014, 16:20

Транспорт

Железнодорожный переезд у станции "Лобня" закроют в ночь на 7 февраля

Железнодорожный переезд около станции "Лобня" Савеловского направления МЖД будет закрыт в ночь на 7 февраля из-за ремонта.

"С 1.00 до 6.00 7 февраля железнодорожники проведут разборку плит переездного настила с последующей заменой рельсошпальной решетки и плиты устройства заграждения переезда. Данные работы направлены на повышение и обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к данным работам и заблаговременно выбрать альтернативные маршруты.

"Можно воспользоваться железнодорожным переездом, расположенным возле платформы Луговая Савеловского направления МЖД", - добавили в пресс-службе.

