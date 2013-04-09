Утренний гололед осложнил движение на московских дорогах

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 9 апреля движение на дорогах Москвы осложнила наледь, возникшая из-за небольших заморозков. При этом по состоянию на 10.30 аналитический центр "Яндекс. Пробки" оценивает трафик на 5 баллов из 10 – движение плотное.

Наибольшие затруднения наблюдаются на Ленинградском и Дмитровском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов по направлению в центр – скорость машин не превышает 10 километров в час. Кроме того, проблемы сохраняются на Ленинском и Волгоградском проспектах, Профсоюзной улице и на улице Сущевский вал.



По прогнозам аналитиков, существенных изменений в оценках трафика в течение дня не ожидается. Пробки традиционно начнут увеличиваться ближе к вечернему часу пик.