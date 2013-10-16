"Аэроэкспресс" отменит ряд ночных рейсов в сторону Домодедово

25-28 октября отменяются три последних "Аэроэкспресса" в Домодедово

В связи с проведением ремонтных работ на МЖД в ночные часы с 25 по 28 октября и со 2 по 5 ноября 2013 года будет изменено расписание движения поездов "Аэроэкспресс" от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово.

Как сообщает пресс-служба "Аэроэкспресса", в указанные дни будут отменены рейсы отправлением с Павелецкого вокзала в 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 и 00.00. Также отменяется отправление поездов из аэропорта Домодедово в 23.00, 23.30, 00.00 и 06.00.

Кроме того, поезд в 06.00 отправлением с Павелецкого вокзала будет прибывать в аэропорт на 7 минут позже – в 06.48.

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании при планировании поездок.