Во время драки сотрудников ЧОП на севере Москвы пострадали 6 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник вечером рядом с офисным зданием по адресу Дмитровском шоссе, дом 60 произошла драка с применением травматического оружия.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в потасовке участвовали сотрудники двух частных охранных предприятий, наниматели которых ведут спор за здание.

Всего в ходе конфликта пострадали 6 человек. Все они направлены в больницу.

Двое человек задержаны и отправлены в территориальные отделения полиции.

В полиции отметили, что после тщательной проверки всех обстоятельств случившегося будет вынесено процессуальное решение по факту драки.