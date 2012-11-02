Федерация хоккея России разберется с избиением хоккеиста в Тамбове

Фото: ИТАР-ТАСС

Федерация хоккея России проведет 6 ноября заседание специальной комиссии, на котором будет обсуждаться инцидент, произошедший в перерыве матча РХЛ между ХК "Тамбов" и "Славутичем". Неизвестные избили до бессознательного состояния игрока "Тамбова" Евгения Музафарова.

В перерыве матча между ХК "Тамбов" и "Славутичем" произошел инцидент, аналогов которого в российском хоккее, пожалуй, не было. Между собой повздорили два хоккеиста "Тамбова" Павел Тапильский и Евгений Музафаров. Между хоккеистами завязалась драка, в которую решила вмешаться администрация клуба, пишет "Комсомольская правда".

Но вмешательство было весьма своеобразным. Администрация вызвала на помощь "группу поддержки", которая избила одного из участников потасовки. Пострадавший Музафаров попытался выйти на третий период, но неожиданно потерял сознание возле борта.

Выяснилось, что на арене не было врача, поэтому помощь хоккеисту оказывать никто не спешил. Музафаров долгое время лежал без сознания около борта, пока прибывшая на место происшествия бригада медиков не госпитализировала игрока.

Тот матч "Тамбов" проиграл со счетом 3:10, а после игры главный тренер команды Мышагин подал в отставку. Свое решение он аргументировал тем, что не хочет "тренировать бандитов".

В интервью "Комсомольской правде" он изложил свою версию произошедшего. Как утверждает Мышагин, директор клуба Виноградов присутствовал при избиении Музафарова, а после игры собрал коллектив команды и сообщил, что "порешает вопрос с полицией", а игроков просил "быть тише, ведь мы - одна банда".

Пострадавший написал заявление в полицию. В настоящий момент по факту избиения хоккеиста возбуждено уголовное дело. К расследованию инцидента подключились региональные органы внутренних дел.

О том, какие санкции грозят клубу пока не известно. Это вполне может быть и снятие с чемпионата, и длительная дисквалификация арены. И, наиболее вероятно, смена руководства команды.

Отметим, что инциденты с избиением игроков происходят в российском спорте не в первый раз. Наиболее известным и резонансным стал случай, произошедший в Грозном, где местными органами правопорядка и официальными лицами дублирующего состава "Терека" был избит футболист "Краснодара" Спартак Гогниев. Видеозапись избиения и того, что ему предшествовало, выложили в Интернете, после чего дело получило большой общественный резонанс.

Решением КДК Гогниев ("за недостойное поведение") был дисквалифицирован на 6 матчей и оштрафован на 50 тысяч рублей, молодежную команду "Терека" оштрафовали на 500 тысяч рублей и обязали провести два матча на нейтральном поле. Также были наложены санкции на официальных лиц чеченского клуба.