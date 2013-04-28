Несколько московских домов затопило после ночного ливня

Ливень затопил жилые дома в Москве

Ночной дождь для некоторых жителей Москвы обернулся стихийным бедствием. Ливневые канализации оказались не готовы к такому количеству осадков.

Так, после дождя оказались затопленными дома на Семеновском валу и на улице Гурьянова.

В доме на Семеновском валу, 6 дождь устроил в квартирах верхних этажей настоящий водопад. Прибывшие по вызову рабочие отказались чистить водостоки, и люди всю ночь боролись с водой своими силами.

Только утром аварийная бригада прочистила водосток. В настоящее время в доме работает электрик.

На улице Гурьянова все началось с нескольких капель на потолке, а позже, когда был прочищен водосток, начался настоящий потоп. Жители дома до сих пор борются с последствиями наводнения.