ГИБДД просит водителей быть внимательными из-за погоды

Фото: M24.ru/Георгий Полищук

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными из-за погоды – в столице идет дождь, передает пресс-служба ГИБДД.

Отметим, что на мокром асфальте тормозной путь авто увеличивается. В связи с этим в дорожной полиции просят пропускать пешеходов, а также строго соблюдать правила стоянки на остановках общественного транспорта.

В то же время пешеходам рекомендуется иметь при себе вещи со световозвращающими элементами, переходить проезжую часть только там, где это разрешено, убедившись, что водители остановились.

Кстати, 14 апреля стартует операция "Пешеход", в задачи которой входит профилактика ДТП и пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения.