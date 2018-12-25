Как правильно выбрать елку

В последнюю неделю перед Новым годом даже самым неторопливым пора задуматься о покупке новогодней ели. Портал Москва 24 собрал в одном месте советы по выбору главного символа праздника.

Живая или искусственная?

Вопрос, который только недавно начал вставать перед людьми: купить один раз искусственную елку и забыть об этом на ближайшие несколько лет или взять живое дерево? Вряд ли получится однозначно ответить, здесь каждый должен решить для себя, попробуем обозначить основные моменты.

Простота в обслуживании. Живая елка – штука довольно прихотливая. Если вы не хотите, чтобы после пары дней с нее облетела половина иголок, то придется хоть немного, но ухаживать за деревом. Кроме этого, сначала нужно потратить время, чтобы выбрать елку и привезти ее домой, а после праздников придется озаботиться утилизацией. В этом плане с искусственной елкой соревноваться сложно: все, что от вас требуется, – разобрать ее до праздников, после сложить обратно в коробку и спрятать на антресоли или на балконе. И так каждый год.

Экологичность. Здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, кажется, что покупая искусственную ель, вы спасаете живую природу от топора дровосека. С другой стороны, большинство легальных елочных базаров работают с елочными питомниками, где деревья выращивают специально на вырубку, поэтому никакого ущерба вы не наносите. Более того, многие из этих питомников принадлежат лесхозам, которые совсем не купаются в деньгах. Поэтому, покупая живое дерево на легальном елочном базаре, вы даже развиваете цивилизованный подход к природе. Искусственные ели же в абсолютном большинстве случаев производят из пластика, который не отличается особой экологичностью.



"Простые решения": елки новогодние

Атмосфера. А вот это уже совсем субъективный пункт. Есть фанаты елочного запаха, которые кроме самой елки дополнительно покупают отдельные ветви и украшают ими квартиры, чтобы запах был повсюду. Да и покупка живой елки у кого-то может быть праздничным ритуалом, который сам по себе создает новогоднее настроение. С другой стороны, многим для нужной атмосферы вполне хватает украшенной гирляндами и мишурой елкоподобной конструкции в углу. В конце концов, далеко не всем по нраву предновогодняя суета, и они готовы пожертвовать частью атмосферы ради удобства.

В последние годы появился альтернативный вариант, который соединяет в себе плюсы живого и искусственного дерева. Это живая ель в горшке в аренду. В этом случае ель привезут на новогодние праздники и заберут сразу после их окончания. Не нужно заморачиваться с доставкой и утилизацией, да и запах живой ели – вещь приятная. Но, скорее всего, такой вариант выйдет дороже других, да и ухаживать за ней все равно придется. Кстати, этот же вариант посоветовал и главный Дед Мороз страны.

Живое дерево

Если вы решили остановиться на натуральном дереве, то вам – на елочный базар. 20 декабря в Москве открылось более двухсот точек.

Для начала нужно определиться, какое дерево вам больше подходит. Чаще всего выбор стоит между елью, сосной и пихтой. Ель – традиционное дерево, да и перевозить его гораздо удобнее. Кроме этого, она выделяет меньше смолы, чем другие деревья. У сосны иголки более крупные, а еще она проще переносит резкое изменение температуры. У елки из-за перепада может сразу посыпаться хвоя, сосна же более стойкая. Да и аромат от нее сильнее. Пихта, наверное, самое красивое дерево из трех, но и самое дорогое.

Где в Москве купить лучшую елку

Если вы определились с видом дерева, пора выбрать конкретные экземпляры. Тут советы достаточно просты:



Хвоя должна пахнуть В первую очередь попробуйте взять несколько хвоинок с дерева и растереть их. Если это сделать не сложно и появляется характерный аромат, скорее всего, дерево свежее. Если же хвоя сухая, то, вероятно, дерево стоит в продаже уже довольно давно и быстро осыпется

Дерево не должно легко осыпаться Возьмите дерево за ствол и хорошенько стукните его о землю. Если с него посыпятся хвоинки – дерево уже засыхает, и дома через несколько дней будет сверкать голыми ветками.

Ветви должны быть гибкими У свежего дерева довольно сложно сломать ветки, они неплохо гнутся и тянутся вверх. Если от небольшого давления ветка отломилась с треском, то дерево однозначно высохло.

Однородный цвет Елка должна иметь насыщенный и одинаковый цвет на всех ветвях. Если нижний ярус у дерева очень сильно отличается от верхушки, это тоже говорит о его несвежести, брать такое не стоит.

Срез Обратите внимание на срез дерева. Если на нем темная кайма толщиной в несколько сантиметров, то дерево срубили уже давно, и оно легко может не дожить даже до конца праздников. Если есть возможность, лучше выбрать другое.

Искусственная ель

Если вы все-таки решили остановиться на искусственном варианте, то здесь все зависит от вашего бюджета и внешних предпочтений. Есть варианты максимально похожие на настоящие, есть уже украшенные, с гирляндами и даже с игрушками, есть попроще и подешевле. По размеру все аналогично – любой каприз за ваши деньги. Но все-таки на несколько моментов стоит обратить внимание:



Прочность Нужно проверить ветки и хвою. Аккуратно подергайте конструкцию, она не должна рушиться и сыпаться от малейшего давления. Особенно это актуально для владельцев котов.

Безопасность Обязательно попросите у продавца сертификат и проверьте, пропитана ли ель специальными веществами, которые предохраняют дерево от возгорания. Некоторые гирлянды или светящиеся игрушки довольно сильно греются, особенно если елка к тому же стоит возле батареи.

Запах От елки не должно пахнуть никакими химикатами, особенное внимание на это нужно обратить, если выбираете недорогой вариант. Даже малейший неприятный запах – повод отказаться от покупки. Не забывайте, что дома ель будет стоять довольно долго в закрытом помещении, а от тепла гирлянд запах может многократно усилиться.

Разнообразие среди искусственных елок гораздо больше, чем среди натуральных, поэтому не стесняйтесь спрашивать совета у продавца. Если видите, что он не очень разбирается в материале или настойчиво пытается продать какую-то конкретную модель, то лучше выбрать другой магазин. В конце концов, ель покупается минимум на несколько лет, поэтому лучше потратить пару лишних часов, чем каждый новогодний праздник жалеть о своей торопливости.

Главный символ праздника

Советов, как выбрать ель, великое множество. Свои рекомендации подготовило Роскачество, предложив остановиться на живом дереве. В ведомстве утверждают, что урон природе наносит только незаконная вырубка, а все деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специальных питомниках.

Главное – не забывайте, что все это делается для новогодней атмосферы. Не так важно, какую елку вы выберете, главное, чтобы к Новому году праздничная суета не выводила вас из себя, а приносила больше хороших эмоций. Кто не хочет или не может ставить какую-либо елку, может посмотреть на главную елку страны. К Новому году ее украсили в ретростиле, и теперь на ней висят две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд.