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Культура

24 января, 12:00

Палтус, осетр и камбала: где в столице знакомиться с икрой

досуг еда

Красная, черная и белая – это все про икру, главный российский деликатес и настоящее "золото нации". Шеф-повар "Рыбы мечты" Андрей Федосеев решил познакомить гостей ресторана с ней получше и запустил Фестиваль икры. Особое меню его авторства покажет, как разные виды икры могут раскрывать вкусы не только рыбы и морепродуктов, но и мяса.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Рыба Мечты"

Специальный фестивальный сет состоит из шести подач и дает возможность попробовать икру кеты, палтуса, а также осетровую, щучью и даже вяленую икру камбалы. В качестве стартера идет бутерброд с осетровой икрой и крабовым маслом, которое в ресторане готовят из хитина камчатского краба. Чтобы усилить вкус икры и масла, в ход пошли вяленая устрица, копченая сметана, ржаная крошка и лимонная булочка-бриошь, обжаренная на гриле.

В качестве холодной закуски гостям подадут тартар из мраморной говядины с маринованным желтком, который готовится при низкой температуре. Еще более необычным это блюдо делают хрустящая гречневая крупа, кресс-горчица, настурция и вяленая икра камбалы.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Рыба Мечты"

Третий курс – жаренная на гриле цветная капуста и квашеный корень сельдерея. Крем из цветной капусты и стружка бонито подчеркнут вкус гриля, а щучья икра станет финальным штрихом. Еще одна закуска – это дальневосточный гребешок с кремом из топинамбура (также известным как "земляная груша"), зеленым яблоком, бланшированной китайской капустой пак чой, сметаной, ванилью и икрой палтуса.


Основное блюдо – обжаренная мурманская треска с печеным в углях картофелем, соусом на основе хитина креветок и краба-биск и икрой кеты. А на десерт – мусс из белого шоколада и матча с воздушным и пористым мороженым из сока юзу – японского лимона, напоминающего по вкусу гибрид лимона и мандарина.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана "Рыба Мечты"

Презентация меню состоится 29 января в 20:00. Стоимость сета – 4000 рублей. Два бокала вина включены в стоимость.

Меню "Фестиваля икры" будет действовать в течение двух недель, до 10 февраля включительно.

"Рыба мечты"
ул. Садовническая, 57
8 (495) 127-08-88
Средний чек: 2500 рублей.

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