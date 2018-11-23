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Москва 24

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Культура

23 ноября, 11:03

Телеканал "Москва 24" нарядил елку в сердце столицы

досуг праздники

С чего начинается знакомство с Москвой? Конечно, с мест, по которым столицу узнают из тысячи. "Москва 24" – телеканал, который каждый день знакомит нас с городом, снова принял участие в выставке "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и нарядил свою елочку в самом центре столицы.

Фото: Анна Либер

Каждый год в начале зимы на аллеях Торгового Дома ГУМ вырастает волшебный новогодний лес. Все елочки изначально одинаковые: это словно чистый лист бумаги, возможности которого ограничены (или не ограничены) фантазией художника. И в этом году одно из деревьев в "лесу" традиционно украсила символика телеканала.

Фото: Анна Либер

Теперь каждый из нас сможет еще раз взглянуть на главные символы столицы, которые разместились на серебряных и красных елочных шарах "Москвы 24": Кремль, Большой театр, Москва-сити и другие.

Скорее отправляйтесь в ГУМ, чтобы увидеть самую "московскую" елочку и сделать с ней фото на память!

Фото: Анна Либер

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