Музыкальные эксперименты, влияние немецкой культуры и поиск учителя по игре на вибрафоне

Японский композитор и вибрафонист Масаёси Фудзита презентовал в России свой новый альбом Book of Life, который одновременно является заключительным в трилогии акустических альбомов музыканта. Альбом вышел на лейбле Erased Tapes Records в середине июля уходящего года. Необычное звучание инструменту Масаёси придает с помощью фольги, тетивы лука и полотенца для рук. В своей музыке композитор исследует возможности звучания вибрафона – инструмента, изобретенного в США в начале 19-го века и изначально использовавшегося как аккомпанирующий инструмент. Корреспондент Портала Москва 24 пообщалась с композитором во время его концерта в Культурном Центре ЗИЛ о подходе к работе, коллаборациях с другими музыкантами, и узнала историю названия нового альбома.

Фото:Портал Москва24/Екатерина Шумеева



Расскажите о процессе вашей работы? Вы создаете композиции по вдохновению или как-то готовитесь? Возможно, у вас есть последовательность действий?

Меня больше всего вдохновляет звук самого вибрафона. Когда я сочиняю, всегда начинаю со звука вибрафона, например, когда я практикуюсь или просто играю вокруг него, я слышу приятную гармонию или красивую фразу и повторяю ее снова и снова, записываю, слушаю ее и снова играю. Повторяя этот процесс, песня становится больше и шире, и часто образ или история песни растут вместе.

Каким может быть ваш слушатель? Во время выступлений вы обращаете больше внимания на слушателей или погружены в творческий процесс?

Может быть, первым слушателем являюсь я сам. Я делаю музыку, которую хочу слушать больше всего. Также я иногда представляю лица, похожие на людей, которые говорили со мной после шоу и говорили, что им это нравится.



Во время концерта я стараюсь сосредоточиться на звучании вибрафона. Может быть, я также обращаю внимание на свои руки и мысли, и немного на аудиторию, но не слишком сильно. Я считаю, что если я чувствую себя хорошо в музыке, это заставляет и аудиторию чувствовать себя хорошо.

Три ваших любимых группы/исполнителя на данный момент?

Ответить на этот вопрос достаточно сложно, но After Dinner, Yasuaki Shimizu, Slugabed, Hilliard Ensemble не назвать не могу.

С кем из артистов/композиторов хотели бы сотрудничать? В одном из ваших интервью вы говорили, что тяжело взаимодействовать с другим человеком, но при этом в такой работе – больше свободы и можно проявить себя. Расскажите про самые интересные/ трудные совместные проекты.

Да, часто это сложно, потому что есть некоторые ограничения, и я не могу делать то, что хочу. С другой стороны, если вы можете доверять другому человеку и позволять ему заботиться об одной части музыки, у вас есть свобода исследовать больше, чем когда вы создаете самостоятельно. Также коллаборация дает вам новое вдохновение.



Я сотрудничал с японским гитаристом Масахико Миками. Когда я работал с ним, он записал свою гитару, и меня попросили сделать все, что я хотел бы с ней сделать. На самом деле, было довольно трудно решить, в каком направлении двигаться, скорее, поп, или более экспериментальным, или электронным, или акустическим, или другим. Но это был очень интересный подход к музыке, и его звучание гитары было очень вдохновляющим.

Как вообще вы пришли к созданию музыки? Что на вас повлияло и считаете ли вы, что музыка помогает в трудных ситуациях? Какие сложные события в вашей жизни помогла преодолеть музыка?

Мой отец большой поклонник джаза, и он тоже играет на саксофоне, поэтому я вполне естественно играл на инструменте. Я начал играть на барабанах в детстве и играл до тех пор, пока не решил перейти на вибрафон, когда мне было около 24-25 лет. Я услышал звук вибрафона с пластинки, которую мой отец часто проигрывал дома.



Фото:Портал Москва24/Екатерина Шумеева



Помогает ли музыка в трудных ситуациях, возможно, да. Иногда я нахожусь в депрессии или стрессе, и я понял, что игра на вибрафоне мне очень помогает. Когда я играю, я могу забыть о других вещах и погрузиться в звук, и это помогает мне почувствовать облегчение.

Насколько я знаю, раньше вы играли на барабанной установке, почему вы решили перейти на вибрафон. Как долго учились играть на этом инструменте, и что помогло в поиске новых звучаний?

Я играл на барабанах во многих разных группах. В свои двадцать с небольшим лет я хотел поиграть с вибрафонистом и искал кого-то, но не мог никого найти. Потом я встретил джаз-вибрафониста и впервые увидел настоящий вибрафон. Я поговорил с музыкантом, и он сказал мне, что дает частные уроки. Когда я впервые играл на вибрафоне на уроке, это звучало так здорово!

В то же время я захотел делать свою собственную музыку, и это было трудно осуществить только с барабанами. Также примерно в то же время я понял, что у меня мало таланта для игры на барабанах. Все эти вещи сошлись воедино, и я решил перейти на вибрафон окончательно.

Думаю, я играю на вибрафоне с 15-16 лет. Я пробую много разных вещей и техник на вибрафоне, чтобы найти новое звучание. Иногда меня вдохновляют некоторые звуки, и я пытаюсь сочинить песню. Это хороший способ сделать новый звук более глубоким.

Фото:Портал Москва24/Екатерина Шумеева



Поправьте меня, если неверно, с 2016 года вы живете в Германии ( Берлине), как город повлиял на вашу музыку? Что думаете о музыкальной культуре Германии?

Нет, я живу там с 2006 года, уже 12 лет. Действительно, есть много музыкантов и артистов из разных стран, которые могут дать вам вдохновение и мотивацию. На самом деле я практически не знаю немецкую музыкальную культуру, но у нее определенно длинная и широкая история, и она имеет много влияний во многих аспектах.

Возможно вы знакомы с представителями русской клубной/музыкальной культуры? Что вы об этом думаете?

Честно говоря, я не очень осведомлен об этом, но очень любопытно. Пожалуйста, порекомендуйте мне немного.

Альбом Book of life – о чем он для вас?

Это третья часть трилогии моих акустических альбомов. Название альбома было взято из названия песни из альбома. Это песня о человеке, которая, на самом деле, необычна для меня, потому что большинство моих песен о природе, ее пейзажах и животных в естественной среде.

Фото:Портал Москва24/Екатерина Шумеева



В этой песне есть часть, где я царапаю полосу вибрафона нижней частью лука, чтобы создать звук, который звучит как письмо. Однажды я сыграл эту песню для очень хорошей пары моих друзей, которые собирались пожениться. А потом я подумал, что это очень хорошо, так как они будут писать книгу жизни вместе, и это стало названием для песни и альбома.

Материал подготовлен и переведен при поддержке Культурного центра ЗИЛ.

Нино Шония