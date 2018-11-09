Гид для сов: куда отправиться после полуночи

Москва – это центр разнообразного досуга даже ночью. Однако после полуночи количество возможностей уменьшается. Но все-таки можно даже ночью отправиться поиграть или посмотреть кино. Редакция портала Москва 24 подобрала разные беспроигрышные варианты для тех, кто не хочет спать по ночам.

Киноночи по выходным в Люмьер-холле

Для всех любителей хорошего кино и мировых киношедевров пространство "Люмьер-Холл" проводит ночи кино. Каждая ночь имеет свою тематику, которая определяется великими режиссерами, актерами или жанрами. За ночь вам покажут три фильма в двух залах.

Вы можете выбрать удобный для вас формат просмотра. За необычными ощущениями отправляйтесь в большой зал, который оснащен множеством экранов. Они создают фантастические ощущения происходящего. Лежа на мягких пуфиках, вас окутает со всех сторон панорамная трансляция. Для тех, кто за классику, на территории арт-пространства, есть малый классический зал с одним экраном, диванчиками и столиками. Если вы проголодаетесь – можете зайти в кафе, которое работает до утра.

Когда: каждую пятницу и субботу в 23:30.

Стоимость билетов: 550-1500 рублей (в зависимости от зала и размещения).

Адрес: ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 24.

Кинотеатр "Пионер"

Фото: Кинотеатр "Пионер"

Кинотеатр с историей, началом которой можно считать первый показ фильма в 1953 году. В 2009 году пространство вновь открылось после реставрации, чтобы стать одним из самых популярных кинотеатров Москвы. Репертуар подбирается очень тщательно и зачастую купить билет на сеанс труднее, чем встать с утра с кровати. "Пионер" — это бунтарь среди кинотеатров, так как на его экранах порой показывают не одобряемые Минкультом фильмы. Если вы хотите увидеть что-то особенное, например, настоящий артхаус, фильмы на языке оригинала, ретроспективы или даже приобщиться к разным фестивальным программам, то вам сюда.

Когда: каждый день.

Стоимость билетов: 100-700 рублей (в зависимости от времени сеанса и дня недели).

Адрес: Кутузовский пр-т, д. 21.

АнтиКинотеатр "Кино Хауз"

Фото: АнтиКинотеатр "Кино Хауз"

Формат вашего личного кинотеатра, где вы сами выбираете фильм к просмотру. Все очень просто, вам нужно лишь забронировать один из залов на желаемое время и выбрать интересующую вас картину. Фильмы доступны в онлайн-кинотеатрах или просто возьмите с собой флешку с уже скаченным файлом. С собой можно принести свою еду и напитки, но также вокруг есть много ресторанов и кафе, откуда вы можете все заказать.

Когда: ночные сеансы по пятницам и субботам.

Стоимость: 350-400 рублей в час за человека (минимум два часа).

Адрес: Болотная набережная, д. 7, стр. 4 (м. Кропоткинская и Полянка), ул. Русаковская, д. 1 (м. Красносельская).

Кафе Cook’kareku

Фото: кафе Cook’kareku

Особенность кафе заключается в том, что здесь всегда завтрак. Отсюда и название, ассоциирующееся с пробуждением. Меню заведения способно перенести своих гостей в любую точку мира в кратчайшие сроки. Когда в Москве уже ночь, в другом уголке мира петух уже пропел свое "ку-ка-ре-ку", и кто-то начинает готовить свой вкусный завтрак.

Кафе отлично подходит для всех людей с разным ритмом жизни, ведь у кого-то завтрак начинается в семь утра, а у кого-то в семь вечера. Завтраки всех стран мира и народов заряжают вас энергией и отпускают на дальнейшие свершения. Вы не только сможете поесть, но и изучить гастрономические особенности другой страны. Вкус завтраков даже в России разный. Калининград и Камчатка, как две разные планеты со своими собственными пристрастиями. Вариация вкусов здесь поистине огромная, главное отправиться в страну по душе и настроению. И помните, что если заказать блюдо той страны, где именно сейчас завтрак, вы получите скидку 30% от стоимости чека.

Когда: круглосуточно.

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 4.

Веранда 32.05

Место знаковое, потому что здесь всегда торжествует весна. Место, которое совмещает в себе черты бара, ресторана и клуба, вопрос только в том, какое у тебя сейчас настроение. Меню специально прорабатывается к каждому сезону, ориентируясь на погоду за окном. Здесь вы можете не только поужинать, но и попасть на тематические гастро-вечера, например, по крабу или ухе из стерляди. Живая музыка и живые мастер классы также не обходят это место стороной. Вечная весна, вкусные запахи, друзья и 32 мая. Ощутите всю сказочность этого места на круглогодичной веранде в прекрасном саду Эрмитаж.

Когда: с 11:00 до 06:00.

Адрес: ул. Каретный ряд, д. 3 (м. Пушкинская, Чеховская, Тверская, Цветной Бульвар).

Beverly Hills Diner

Фото: Beverly Hills Diner

Ночное посещение аналога американского дайнера - это своеобразный ритуал. Уникальный яркий дизайн закусочных середины 50-х годов в Америке, отправляет вас на десятилетия назад. Атмосфера кинематографического шоу времен расцвета Голливуда очень хорошо вписывается в ночную Москву. Музыка того времени из музыкального автомата, вкусная и сытная еда, фирменные танцы и радушный персонал, способный развеять ваш сон (если он есть). Попробуйте блюда названные в честь Фрэнка Синатры или Элвиса Пресли. И обязательно выпейте молочный коктейль, он там просто божественный.

Когда: круглосуточно.

Адрес: ул. Сретенка, д. 1 (м. Чистые Пруды).

Центр виртуальной реальности ANVIO VR

Фото: Центр виртуальной реальности ANVIO VR

Если ты хочешь полностью погрузиться в виртуальную реальность, тебе поможет локация на Трехгорной мануфактуре. Это игра, где участникам дается полная свобода движений за счет современных технологий Full-Body VR, беспроводного снаряжения и просторного игрового пространства в 200 квадратных метров.

Вы можете играть один или с командой до четырех человек, перемещаясь по игровой арене и видя друг друга за счет датчиков размещенных на теле и системы анимации движений. Самому молодому игроку может быть 10 лет, если вы выберете самый дружелюбный сюжет. Погрузитесь в любую из трех историй, будь то космический экшн-хоррор в стиле Sci-Fi или зомби-шутер в Москве, пораженной вирусом, и даже приключенческая игра с элементами загадок и поиска сокровищ. Здесь нет никаких ограничений. Команда периодически обновляет сюжетную программу, чтобы можно было постоянно испытывать новые ощущения.

Когда: пн-вс с 10:00 до 01:00.

Стоимость: от 4000 до 8000 рублей. (в зависимости от времени и дня недели).

Адрес: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 31.

Клаустрофобия

Фото: предоставлено пресс-службой

Если вы хотите оказаться в другой реальности с загадками, заданиями, поиском выхода или стать, например, капитаном космического корабля, то попробуйте на вкус квесты от "Клаустрофобии". Вы отправитесь в настоящее путешествие по другой реальности, где сможете испытать свои физические и интеллектуальные способности.

Встретить троллей или гномов, посетить собрание рыцарей круглого стола или побродить по дому с привидениями, возможно именно этого вам не хватает в повседневной жизни. Вы сможете даже пройти квест с актером, если выберете его. В 2016 году был запущен проект "Аркада" – большой парк развлечений, где юные и взрослые игроки найдут что-то свое. Также можете попробовать новый формат – VR-квест.

Когда: каждый день (необходимо смотреть расписание на сайте).

Стоимость: от 1000 руб. до 17 000 рублей (в зависимости от времени и дня недели).

Адрес: площадок много (необходимо смотреть на сайте).

"Дивергент. Этап: фильтрация"

Фото: предоставлено пресс-службой

Квест предназначен для двух-пятерых человек, декорации которого были подготовлены профессиональными художниками. Во время прохождения квеста вас определят в определенную фракцию, например, эрудиция, дружелюбие, отречение, искренность и бесстрашие. Проект "Фильтрация" определяет вашу склонность к тому или иному сегменту, в котором вы можете проявить максимально свои способности. Увлекательные загадки и головоломки, интересная сюжетная линия с нестандартной развязкой и умная электроника увлечет вас в свой игровой мир. А еще обещают встречу с настоящим дивергентом.

Когда: каждый день (необходимо смотреть расписание на сайте).

Стоимость: от 4700 руб. До 6500 рублей. (в зависимости от количества игроков).

Адрес: 1-й Рижский пер., д. 2, стр. 1 (м. Алексеевская).

Посещение вышеперечисленных мест подходит абсолютно для любой компании и настроения. Удивите своих друзей и близких необычным ночным досугом. А "Гид для сов" вам в этом поможет.



Алиса Абаева