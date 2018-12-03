Прибавьте громкость: электронный дуэт Red Axes

Red Axes – электронный дуэт из Израиля, который выступил 30 ноября на площадке Heaven Moscow, и это было удивительно. Дори Садовник и Нив Арци являются миксологами разных направлений. Своим слушателям они дают отведать коктейль из дип-хауса, панка и психоделик-рока, а сверху в качестве вишенки украшают еще чем-нибудь, например, африканскими мотивами. Ребята ответили на наш блицопрос о себе, своей музыке и впечатлениях от своих выступлений.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Как появился ваш музыкальный проект изначально? Что вас объединило?

Мы были очень молодыми, нам было около 14-15 лет, совсем подростки. Тогда появился проект Red Cotton. Нас было четверо, и мы играли постпанк и психоделический рок. Думаю, что мы нашли общую страсть.

Что повлияло на переход от группы Red Cotton до электронного дуэта Red Axes?

Наша группа распалась, но мы хотели продолжать сочинять музыку вместе. Нам нравилась электронная музыка и мы решили, что она будет естественным продолжением нашего пути.

Играете ли вы сейчас под псевдонимом Red Cotton?

Нет, но мы вновь играем с нашим барабанщиком Udi Naor, известным также как Beatfoot. Он играет на ударных на наших живых выступлениях и только что выпустил свой первый сольный альбом под нашим лейблом Garzen records.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Опишите ваш творческий процесс при создании музыки? Чем вы вдохновляетесь при ее создании?

Есть много разных способов – просто нужно не забывать включать кнопку записи. Мы пытаемся вдохновлять друг друга в этом проекте, обмениваемся энергией и взаимодействуем. У каждого из нас есть свои "фишки" и когда у нас что-то получается, мы знаем, что мы на правильном пути.

Чем отличаются ваши эмоции при работе в студии и во время живого выступления?

И то и другое приносит радость и удовольствие, особенно, когда ловишь драйв. В студии все более интимно и спокойно – это хорошее место, чтобы обдумать и попробовать разные вещи. Вживую – все совсем по-другому, кругом много незнакомых людей, и это, бывает, выносит мозг.

Какую роль в создании вашей музыки играют живые инструменты?

Живые инструменты это еще один хороший способ оживить наши идеи.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Расскажите, как устроена ночная жизнь в Тель-Авиве?

Ночная жизнь Тель Авива – это фантастика, очень открытая и креативная. Всегда найдешь что-нибудь крутое на улице, а по выходным бывают действительно классные ночные вечеринки. Отличные группы и бары.

Какое из выступлений за всю вашу творческую карьеру запомнилось вам больше всего? Где оно было и почему понравилось?

Последнее живое выступление было на фестивале DGTL в Тель-Авиве (DGTL – фестиваль передовой электронной музыки, проводится в разных городах по всему миру) – это было что-то! Нас так тронуло и взволновало, как все люди наслаждались электронной музыкой на фестивале в Израиле. Большой успех. Это как поразительная домашняя спортивная игра.

Как в Москве публика воспринимает вашу музыку?

Мы довольно часто приезжаем в Москву, и у нас здесь есть хорошие друзья. В Москве всегда приветливо и весело. Чувствуешь, как публика понимает и принимает то, что ты делаешь.



В 2016 году дуэт инициировал проект Red Axes around the world, в котором они путешествуют по отдаленным местам в Африке, записывая музыку с местными музыкантами и студентами, параллельно проводя семинары для них. Посмотрите первый эпизод эпизод документального фильма, который был снят в Эфиопии и на побережье Слоновой Кости.



Видео: YouTube/Red Axes

Когда слушаешь музыку Red Axes и смотришь видео с ними, то складывается ощущение, что ребята остались панками в душе, но с электронной музыкой в голове. Мы будем продолжать наблюдать за этим интересным проектом и жить в ритме Red Axes.



Алиса Абаева