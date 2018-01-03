Что делать дома в праздники

Вы заболели и лежите на праздники с температурой? Или устали от рабочей и праздничной суеты и не хотите выходить на улицу? А может, вы просто социофоб и не хотите гулять среди праздничной толпы? В любом случае портал Москва 24 подобрал для вас список советов, банальных и не очень, чем можно заняться дома в длинные новогодние каникулы.

Для души

Сегодня нашим временем правят соцсети и мессенджеры, где каждая секунда на счету. Текст больше нескольких абзацев называют "лонгридом" и часто откладывают на потом. Найти время сесть и погрузиться в книгу может далеко не каждый, а вот в новогодние каникулы недостатка в свободном времени быть не должно. Вспомните, вдруг вы пропустили в школе "Судьбу человека" Шолохова или классическую "Капитанскую дочку" Пушкина? А может, вам по душе грамотный научпоп вроде "Думай медленно, решай быстро" Канемана? В любом случае самое время достать с реальной или виртуальной полки книгу и забыть про ежедневную суету.

Доставайте старые семейные альбомы, откапывайте на жестком диске древние папки с фотографиями или вспоминайте пароли от облачных хранилищ: Новый год – отличное время для ностальгии. Большинство россиян встречают праздник в кругу семьи, и большие семьи съезжаются для этого со всей страны. Обсуждение собственных детских снимков за общим столом – что может сплотить семью еще больше? Скорее всего, ваши родные вспомнят о вас такие факты, о которых вы даже и не подозревали. Новый год в кругу семьи – любимый способ отдохнуть в праздники у занятых людей. Певец Сергей Жуков рассказал о своем обычном Новом годе. "Новогодние праздники я всегда провожу в кругу семьи и близких людей. Как правило, мы уезжаем за город и проводим там несколько спокойных дней, без суеты и необходимости заниматься решением каких-либо задач. Однако в этом году я отклонюсь от традиционного плана и проведу новогодние праздники шумно, в кругу друзей! А уже потом последую традиции", – поделился певец.

Для ума

Нельзя забывать – если есть доступ в интернет, то в двух кликах от вас лежат экзабайты информации, начните их осваивать. Как работает наш мозг? Как появился русский язык? Почему началась революция в 1917 году? На эти вопросы уже отвечали лучшие лекторы планеты, и вы можете в любой момент их послушать! Самого лектора может уже и не быть в живых, но это не помешает вам посмотреть запись с его лекции. Онлайн-образование давно перестало быть блажью маргиналов, к примеру, Высшая Школа Экономики, один из ведущих вузов столицы, планирует вообще перейти к формату онлайн-лекций, когда студентам не обязательно посещать пары. Просто вбейте нужный вам вопрос в поисковую строку YouTube.

Еще один подходящий вариант – попробуйте получить новый навык. Давно хотели научиться вязать? В углу пылится старая гитара, до которой никак не дойдут руки? А может, на Новый год у вас появился домашний питомец, которого можно начать дрессировать? Продолжить будет легче, чем начинать, да и сидя дома несколько дней какое-то оправдание, кроме лени, найти будет сложно. Тем более Новый год на дворе, когда будет более подходящее время, чтобы начать что-то новое?

Для веселья

Если вы заранее озаботитесь своим досугом – можно приобрести несколько настольных игр. Начинать можно с простых и всем знакомых игральных карт, но это быстро приедается. Поэтому самым усидчивым и открытым ко всему новому можно посоветовать заехать в специализированный магазин и выбрать игру себе по вкусу. Сегодня выбор среди настолок гигантский – от небольших наборов, которые будут освоены через пять минут и отложены в сторону через пару часов, до гигантских сложных систем, правила к которым выпускаются в виде отдельных книг. Зато и погружаться в подобные игры можно на все новогодние праздники, главное, чтобы такие развлечения разделяли все участники.

Для общения

У всех есть старые друзья, с которыми вы не виделись годами. Не забывайте, что в новогодние праздники не только вы можете остаться в городе, может, прямо сейчас ваш давний знакомый сам не знает, чем заняться. Позовите их в гости, такое возобновившееся общение может затянуться даже на несколько дней. В конце концов, когда вы наверняка виделись чуть ли не каждый день, даже если сейчас у вас мало общих тем, можно предаться ностальгии и вспомнить старые добрые деньки.

У многих, в принципе, нет возможности проводить время в одиночку. Но во всем есть свои плюсы: большой семье или компании гораздо легче найти занятие, помимо совместного просмотра фильмов или старых фотографий. Самый простой вариант – играйте. Всегда можно найти игру, которая потребует только листок бумаги и ручку, а если привлечь интернет-поисковик, то можно обойтись и без подручных средств. Для большой компании хорошо подходит "Мафия", в "Крокодил" можно играть вчетвером, а если вас двое или трое, попробуйте "Личности".

Для неги

Не все спокойно переносят предновогоднюю суету и бурное празднование, и 1 января многие после пробуждения решительно не готовы вставать с постели. Для таких людей самое очевидное решение – устроить себе киномарафон и посмотреть, наконец, те фильмы или сериалы, которые вы откладывали из-за нехватки времени или сил. Мировой кинематограф снял ленты на любой вкус: попкорновые голливудские блокбастеры, тяжелые и серьезные советские военные фильмы, французские человеческие истории. Если не можете выбрать, откройте любой специализированный сайт, там есть подборки и рейтинги от экспертов и обычных кинолюбителей.

Если у вас нет маленьких детей, то для вас доступна роскошь рабочего человека – отоспаться. Вставать после обеда и ложиться пораньше, когда еще у вас будет такая возможность? Короткий день и длинная ночь только помогут в этом. А если вы заранее озаботитесь плотными занавесками, то даже уличное освещение не помешает накопить сил к концу праздников. Да, говорят, что нельзя запастись сном впрок, но лучше проверить самому, а вдруг обманывают? По крайней мере – точно выспитесь.

Для дела

Отбросьте предрассудки – почему люди наводят порядок только перед праздниками? После новогодней ночи у вас больше недели свободного времени, можно часть из них потратить для генеральной уборки. Перебрать старые вещи, разобрать захламленный балкон, вычистить все самые дальние углы – до этого часто не доходят руки из-за нехватки времени и сил. А если на Новый год вся семья собралась вместе, тем лучше, больше свободных рук! Для совсем отчаянных можно предложить даже сделать косметический ремонт – переклеить обои или уложить новый ковролин. Даже простая перестановка мебели создаст ощущение новизны в доме.

Для настоящих трудоголиков в новогодние праздники нет вопроса "чем заняться". Конечно, работать! Когда есть столько свободного времени и необязательно каждый день ехать в офис, можно попробовать трудиться удаленно. Это требует определенной дисциплины и получится далеко не у каждого. И, конечно, есть профессии, для которых новогодние праздники – это самая горячая пора. Например, артисты. Солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов объясняет, что все праздники группа в разъездах. "Новогодние праздники мы традиционно проводим на сцене! Работать, когда основная масса людей отдыхает, – часть нашей профессии. Устроим новогодние праздничные концерты в разных городах!" – рассказывает артист. Его коллега по группе Алексей Рыжов уточняет: "В эту новогоднюю ночь мы выступаем на городской площадке в Туле, а закончим концерты только 10 января, когда все устанут пить и поглощать оливье!"

Наверняка новогодние салаты и другая снедь закончатся еще в середине новогодних каникул. Настала пора экспериментов: вы когда нибудь пробовали приготовить что-нибудь из испанской, индийской или китайской кухни? Можно даже устраивать тематические вечера и один раз озаботиться собственным соусом Терияки, а на другой день гуглить "как приготовить кесадилью". Даже если первые блины будут выходить комом, это станет отличным опытом, да и немного разнообразия никогда не помешает.