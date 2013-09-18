Водители поврежденных на Живописном мосту машин получат компенсации

Водители поврежденных на Живописном мосту машин получат компенсации, сообщает телеканал "Москва 24".

Об этом заявил руководитель компании госзаказчика, который возложил вину на подрядчика.

Напомним, на днях около 50 машин получили различные повреждения из-за ям на проспекте Маршала Жукова, у Живописного моста. Там ночью неожиданно начали ремонт, не выставив предупреждающие знаки.

По словам водителей, ущерб, нанесенный некоторым авто, может исчисляться десятками тысяч рублей – из-за попадания в яму у некоторых машин слетало колесо, были повреждены диски и ступицы.