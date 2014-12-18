Москвичей просят не выезжать на личном транспорте в часы пик

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"Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы пик.

Как отметили в пресс-службе ЦОДД, в предпраздничные дни становится больше машин, что негативно сказывается на дорожной ситуации - только 17 декабря автомобилей было больше обычного на 11%.

За сутки в столице произошло 249 аварий, из которых 18 ДТП - с критической степенью влияния на транспортную ситуацию, 78 - с высокой степенью влияния, 153 - со средней степенью влияния на транспортную ситуацию.

Среди причин, которые влияют на дорожную ситуацию, также называют погоду - в городе выпало около 20% месячной нормы осадков в виде дождя, при минусовой температуре на дорогах начал образовываться гололед.

Добавим, что вечером 17 декабря в Москве образовались многокилометровые заторы, которые сервис "Яндекс. Пробки" оценил в 10 баллов.