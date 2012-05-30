Обзор московских газет: 30 мая

Сегодня в районе Марфино на северо-востоке столицы пройдет протестная акция против строительства трассы, соединяющей Ленинградское и Горьковское шоссе. Жители нескольких кварталов хотят, чтобы власти ограничились только строительством выездов из района. Городские чиновники заявляют, что отменять строительство не будут, а жителей Марфина защитят противошумными экранами. Такой конфликт интересов трудно разрешить взаимовыгодно, говорят эксперты, и в ближайшие годы в Москве неизбежно появятся новые. «Московские новости»

На многих трамвайных линиях столицы можно ввести скоростное движение уже в ближайшее время. Первый из участков, где будет пущено ускоренное движение уже в 2013 году, - это нынешний 17-й маршрут из Останкина в Медведково. А кроме того, практически все линии, где рельсы проложены на обособленном или выделенном полотне, а это значительная часть московской сети, сообщили в «Мосгортрансе». «Московские новости»

Московское правительство не нашло покупателей на свою долю в издательстве "Московские учебники", главном поставщике столичных школ и издателе книг Юрия Лужкова: запланированные на завтра торги не состоятся из-за отсутствия заявок. С приходом на пост мэра Москвы Сергея Собянина издательство лишилось прежней поддержки в получении заказов, что сказывается на его инвестиционной привлекательности. «Коммерсантъ»

МТС и ее дочерняя Московская городская телефонная сеть (МГТС) решили отказаться от технологии интернет-доступа ADSL, обеспечившей им 1-е место по количеству пользователей в Москве. Через 4-5 лет все эти абоненты будут подключены к высокоскоростным оптическим каналам связи. «Ведомости»

Московская прокуратура проверит все сигналы от родителей на поборы в школах. Поводом для этого стало заявление большой группы родителей учеников элитной московской школы с углубленным изучением английского языка №1371. Родители обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, куда уходят деньги и средства, выделяемые на школу из бюджета. «Известия»

Картинку с видеокамер наблюдения в общественных местах столицы начнут автоматически проверять на подлинность и «маркировать» специальным кодом, который в случае «утечки» позволит отследить источник. Это позволит избежать повторения скандала с продажей фальшивой картинки ГУВД Москвы и исключить случаи торговли видеозаписями. Эти и другие новые функции получит Единый центр хранения данных, на развитие которого власти готовы потратить более 270 млн рублей. «Известия»

Третий семинар по развитию московской агломерации состоялся в прошедшие выходные. В мероприятии приняли участие в том числе иностранные архитектурные команды. Российские специалисты выделили из предложенных вариантов «вменяемые» и не слишком. Ко вторым относится, например, предложение о «запуске» Москвы-реки на новые территории. «Известия»

В Москве производится демонтаж стационарных постов ДПС на пересечениях с МКАД. На данный момент уже убрали пост на Востряковском проезде в районе Бирюлево Западное, в ближайшее время будут убраны еще 16 пунктов. Об этом «Известиям» рассказал член общественного совета при департаменте транспорта Александр Шумский. «Известия»

Список улиц, которые могли бы стать пешеходными, составили власти Восточного округа Москвы. Как рассказали «МК» в префектуре ВАО, пешеходными в округе можно сделать 16 улиц. «МК»