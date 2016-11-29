Столичных автомобилистов попросили быть внимательнее из-за гололеда

Сильная гололедица ожидается на столичных дорогах 29 ноября. Как сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы, также в течение дня возможен небольшой снег.

Из-за сложных погодных условий возрастает риск возникновения ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации.

Столичный транспортный комплекс просит автомобилистов соблюдать ПДД: требования знаков, разметки, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров. Также автолюбителей просят по возможности воспользоваться общественным транспортом.



Ночь с 28 на 29 ноября стала самой холодной сначала осени, температура воздуха опустилась до минус 11 градусов. Днем во вторник в городе также будет морозно – столбики термометра покажут минус 8 градусов.

В ночь на 30 ноября при переменной облачности местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 12–14 градусов мороза, по области от минус 11 до минус 16 градусов.